Археологи обнаружили затопленный город в Турции: какие уникальные находки сохранились под водой

Археологическая находка / © Фото из открытых источников

Реклама

В юго-восточной части Турции археологи обнаружили под водой древний город возрастом около 2400 лет. Речь идет о поселении, которое сейчас находится под водами озера Диджле-дамба, где сохранились целые кварталы с гробницами, мечетью и религиозными школами.

Об этом сообщило издание Indian Defence Review.

Как сообщают в исследовании Университета Диджле, под водой удалось идентифицировать целые кварталы древнего поселения. Среди объектов — гробницы, мечеть и медресе. Большинство сооружений сохранились почти без существенных повреждений.

Реклама

Специалисты объясняют, что именно длительное пребывание под водой без активного человеческого вмешательства помогло сохранить архитектуру в хорошем состоянии. Спокойная среда озера фактически законсервировала здания, превратив место в своеобразную «капсулу времени».

Исследователь Университета Диджле Ирфан Йилдиз отметил, что подводные снимки, а также периодическое снижение уровня воды позволяют частично осмотреть сооружения. По его словам, они сохранили свою целостность и остаются в прочном состоянии, что подтверждает высокую степень сохранности объекта.

Территория, где расположен затопленный город, имеет древнюю историю. Район Эгил в долине реки Тигр в разные эпохи был заселен различными цивилизациями — от хеттов до османов.

«Затопленный город сейчас расположен в этом исторически богатом ландшафте, а скалы окружают эту местность, украшенные древними скальными гробницами и надписями давно забытых правителей. Подводное открытие позволяет заглянуть в место, которое на протяжении веков формировали различные цивилизации. Каждая империя, поднимаясь и приходя в упадок, вносила свой вклад в формирование исторических слоев, которые сейчас определяют этот регион», — говорится в статье.

Реклама

В то же время археологи отмечают риски для памятника. Колебания уровня воды, накопление ила и естественная эрозия могут постепенно повредить остатки города. Именно поэтому ученые призывают к проведению полноценных подводных археологических исследований, которые позволят детально задокументировать объект, изучить строительные материалы и лучше понять образ жизни людей, которые там жили.

Напомним, ранее ученые выдвинули новую теорию строительства пирамиды Хеопса, которая ставит под сомнение предыдущие представления. Согласно ей, для возведения сооружения могли использовать скрытую систему рамп.