Археологи откопали двухметровую статую богини без головы в уникальном наряде

Скульптура датируется эпохой императора Августа и отличается детализированным изображением эгиды с головой Медузы Горгоны и традиционным греческим нарядом.

Анастасия Павленко
Археологическая карта Турции пополнилась еще одной сенсационной находкой

© Associated Press

В античном городе Лаодикея археологи наткнулись на величественную двухметровую статую Афины.

Статуя поражает ювелирной детализацией. Афина одета в тонкий безрукавный пеплос и плащ, окутывающий ее шею. Для ученых это настоящая загадка, ведь такой элемент одежды в иконографии Афины встречается крайне редко.

На груди богини — эгида. Это защитный нагрудник, в центре которого мастерски высечена глава Медузы Горгоны в окружении змей.

Судя по тому, что спина статуи отделана грубо, она предназначалась для ниши или пространства между колоннами, где зрители могли видеть ее только с передней стороны. В настоящее время исследователи продолжают поиски утраченной головы статуи и других фрагментов.

Напомним, во время обычного купания в озере Кенигсзее 16-летний немецкий подросток обнаружил на двухметровой глубине полукилограммовый слиток чистого золота.

