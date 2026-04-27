Археологи откопали двухметровую статую богини без головы в уникальном наряде

Археологическая карта Турции пополнилась еще одной сенсационной находкой / © Associated Press

В античном городе Лаодикея археологи наткнулись на величественную двухметровую статую Афины.

Статуя поражает ювелирной детализацией. Афина одета в тонкий безрукавный пеплос и плащ, окутывающий ее шею. Для ученых это настоящая загадка, ведь такой элемент одежды в иконографии Афины встречается крайне редко.

На груди богини — эгида. Это защитный нагрудник, в центре которого мастерски высечена глава Медузы Горгоны в окружении змей.

Судя по тому, что спина статуи отделана грубо, она предназначалась для ниши или пространства между колоннами, где зрители могли видеть ее только с передней стороны. В настоящее время исследователи продолжают поиски утраченной головы статуи и других фрагментов.

