Археологи открыли 3-метровое изображение змеи в пещере: что это значит (фото)

Археологи обнаружили скрытые изображения в пещере: среди них гигантская змея / © Associated Press

В американском штате Алабама археологи открыли масштабный наскальный рисунок змеи длиной около 3 метров, остававшийся незаметным на протяжении веков. Изображение удалось идентифицировать только благодаря современным 3D-технологиям.

Речь идет об одном из самых известных образцов пещерного искусства коренных народов США. Рисунок выполнен из глины на потолке пещеры и датирован примерно тысячелетней древностью.

Исследователи объясняют, что изображение долгое время оставалось «невидимым», поскольку потолок пещеры слишком низок — увидеть композицию полностью невооруженным глазом практически невозможно.

Пещера, известная как «19-я безымянная», уже раньше привлекала внимание археологов из-за большого количества наскального искусства. Ученые отмечают: для коренных народов Юго-Востока США такие места имели не только бытовое, но и глубокое духовное значение.

Массивный глиф змеи, найденный в пещере Алабамы Фото Стивен Альварес, dailygalaxy.

Гигантская гремучая змея

Наиболее поразительным открытием стало изображение гремучей змеи длиной около 3 метров. Ее удалось узнать по характерному ромбовидному узору, присущему гремучей змее вида diamondback.

По словам ученых, это животное считалось священным для местных коренных народов.

Как отметил профессор Университета Теннесси Ян Симек, подобные большие изображения раньше не фиксировались в пещерах этого региона.

«Это открытие меняет наше представление о пещерном искусстве Юго-Востока США и ставит его в один ряд с монументальными изображениями в других частях Северной Америки», — подчеркнул он.

Технологии помогли увидеть невидимое

Чтобы исследовать рисунки, археологи использовали фотограммметрию — метод, позволяющий создавать подробные 3D-модели на основе сотен фотографий.

Благодаря этому удалось обнаружить еще пять ранее не известных больших изображений.

«Мы создаем виртуальную модель пространства и можем „подсвечивать“ ее, чтобы увидеть то, что невозможно разглядеть в реальности», — пояснил один из авторов исследования, фотограф Стивен Альварес.

Пещера как «вход в подземный мир»

Пещера простирается более чем на 5 км и была впервые описана еще в 1998 году. В одном из ее залов сосредоточено большинство найденных изображений.

В верованиях коренных народов этого региона пещеры ассоциировались с подземным миром, тогда как земляные курганы с небесным. Именно поэтому искусство, найденное глубоко под землей, могло иметь ритуальное или сакральное значение.

Ученые считают, что это открытие свидетельствует о более сложной и богатой художественной традиции коренных народов Северной Америки, чем считалось ранее.