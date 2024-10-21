Археологи открыли самую старую в мире бутылку вина: 2000-летняя находка их ошеломила (фото)

Там был не только напиток.
Археологи раскопали самую старую в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости человека.
Об этом сообщает The Express.
Стеклянная урна, которой 2000 лет, была найдена пять лет назад в историческом городе Кармона в Андалусии. В начале этого года стало известно, что внутри урны обнаружили жидкость, которая, как подтвердили анализы, оказалась вином. Это вино, датированное четвертым веком, является одним из самых старых из когда-либо найденных. Содержимое урны отражает гендерное разделение в похоронных практиках римского общества.
Хуан Мануэль Роман, муниципальный археолог Кармоны, рассказал: "Сначала мы были очень удивлены, что в одной из урн сохранилась жидкость". Однако на этом сюрпризы не закончились, и вместе с золотым кольцом вино также содержало кремированные кости мужчины. Это позволило лучше понять погребальные ритуалы римского периода в Испании. Исследователи считают, что это "не случайно", что остатки принадлежат мужчине, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его "мужским напитком".
Другая урна из гробницы содержала останки женщины, но без следов вина. В ней было три янтарных украшения, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковой ткани. Эти артефакты были положены в гробницу согласно римским верованиям о том, что нужно умершему для путешествия в потусторонний мир. Они верили, что вещи, взятые с собой, могут быть использованы после смерти.
Обычно считается, что римские похороны содержали пять этапов, но прямых описаний ритуала нет. Эти пять частей состояли из процессии, кремации и захоронения, надгробной речи, пира и поминовения. Римляне верили, что очень важно провести надлежащие церемонии и точно похоронить во избежание поднятия злого духа из подземного мира.
Напомним, на дне океана ученые обнаружили жуткое существо. На дне океана, кроме микробов, живут также взрослые трубчатые черви.
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