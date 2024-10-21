Археологи открыли самую старую в мире бутылку вина: 2000-летняя находка их ошеломила (фото)

Археологи раскопали самую старую в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости человека.

Об этом сообщает The Express.

Стеклянная урна, которой 2000 лет, была найдена пять лет назад в историческом городе Кармона в Андалусии. В начале этого года стало известно, что внутри урны обнаружили жидкость, которая, как подтвердили анализы, оказалась вином. Это вино, датированное четвертым веком, является одним из самых старых из когда-либо найденных. Содержимое урны отражает гендерное разделение в похоронных практиках римского общества.

Хуан Мануэль Роман, муниципальный археолог Кармоны, рассказал: "Сначала мы были очень удивлены, что в одной из урн сохранилась жидкость". Однако на этом сюрпризы не закончились, и вместе с золотым кольцом вино также содержало кремированные кости мужчины. Это позволило лучше понять погребальные ритуалы римского периода в Испании. Исследователи считают, что это "не случайно", что остатки принадлежат мужчине, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его "мужским напитком".

Самая старая бутылка вина / Фото: Juan Manuel Román

Другая урна из гробницы содержала останки женщины, но без следов вина. В ней было три янтарных украшения, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковой ткани. Эти артефакты были положены в гробницу согласно римским верованиям о том, что нужно умершему для путешествия в потусторонний мир. Они верили, что вещи, взятые с собой, могут быть использованы после смерти.

Самая старая бутылка вина / Фото: Juan Manuel Román

Обычно считается, что римские похороны содержали пять этапов, но прямых описаний ритуала нет. Эти пять частей состояли из процессии, кремации и захоронения, надгробной речи, пира и поминовения. Римляне верили, что очень важно провести надлежащие церемонии и точно похоронить во избежание поднятия злого духа из подземного мира.

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