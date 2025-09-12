Археологи оживили историю: как выглядели люди неизвестной цивилизации 2,5 тысячи лет назад

Реконструкция лиц людей Килади / Источник Face Lab Ливерпульский университет Джона Мура

Новые цифровые реконструкции позволили увидеть лица двух мужчин, живших около 2500 лет назад на территории современной Южной Индии. Эти подробные модели, созданные на основе черепов, найденных в погребальных урнах, помогают раскрыть тайны существовавшей в этом регионе загадочной цивилизации.

Об этом сообщает Live Science.

Загадочная цивилизация Килади

Реалистичные модели лица были созданы на основе двух черепов, обнаруженных на погребении, известном как Кондагай, расположенном в южноиндийском штате Тамилнад. Кондагай считается местом захоронения жителей соседнего археологического объекта Килади.

Исследователи предполагают, что Килади был домом для высокоразвитой городской цивилизации, которая датируется примерно 580 годом до нашей эры. Эта культура имела кирпичные дома с черепичными крышами, торговала с дальними регионами, писала древней формой тамильского письма и использовала относительно передовые технологии, такие как сложные системы управления водными ресурсами.

Первые следы Килади были идентифицированы Археологической службой Индии в 2013 году. Сейчас раскопана лишь небольшая часть древнего поселения и связанного с ним захоронения.

«Оживленные» черепа

Два черепа были обнаружены в 2021 году внутри погребальных урн. Всего на месте раскопок были найдены десятки таких урн. Жители Килади прятали своих умерших в этих урнах вместе с погребальным инвентарем, включая украшения, керамику и пищевые подношения. Анатомический анализ показал, что мужчинам было от 50 до 60 лет к моменту смерти. Причины их смерти неизвестны.

Для воспроизведения внешнего вида этих людей исследователи использовали компьютерную томографию черепов для создания их виртуальных 3D-моделей. Затем эти модели были отправлены в Face Lab в Великобритании, специализированное исследовательское подразделение по реконструкции лиц.

«Эти [реконструированные — ред.] модели могут помочь нам понять людей из прошлого и позволит нам сравнить себя с нашими предками», — рассказала Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab при Университете Ливерпульского имени Джона Мурса.

Члены Face Lab создали цифровые модели элементов лица вокруг костей черепа, в частности, мышцы, жир и кожу, используя для справки базы данных современных южноазиатских популяций. В выборе цвета глаз, кожи и волос, а также отображении признаков старения была применена некоторая творческая интерпретация. В частности, использовались средние показатели цвета глаз, кожи и волос среднего жителя Южной Индии.

Сейчас продолжаются ДНК-исследования черепов. Одной из целей исследователей есть отслеживание происхождения этих древних индивидов. Предварительные генетические данные свидетельствуют о том, что эти древние мужчины имеют тесную связь с современными южноазиатскими популяциями, что означает, что они могут быть частично предками некоторых людей, проживающих в Южной Индии сегодня. Однако для подтверждения генетической связи требуются более специфические региональные данные ДНК из Тамилнада или более широкой территории Южной Индии.

