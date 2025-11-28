Археологи подняли из Рейна уникальную средневековую печать кантора: что известно (фото)

Печать кантора. Фото: Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Реклама

Плановые подводные работы вдоль Пфальцской террасы в Базеле неожиданно принесли археологам уникальную находку — хорошо сохранившуюся печать домкантора Базельского собора Рудольфа Крафта, служившего в конце XIII — начале XIV века. Рядом обнаружили и древние римские монеты, и остатки речной инфраструктуры XIX века.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Печать диаметром почти 5 сантиметров нашли на дне Рейна во время обследования отдельного участка реки. На латунном артефакте хорошо сохранилась надпись «ECCELESIA BASILIENSIS — SIGILLUM RUDOLFI CANTORI» и, по данным археологов, личный знак Рудольфа Крафта. Он занимал должность кантора Базельского собора между 1296 и 1305 годами. В средневековой церковной иерархии кантор был одной из ключевых фигур — отвечал за литургическое пение, обучение духовенства и часть административных дел собора.

Реклама

Специалисты отмечают, что найти настолько хорошо сохранившуюся печать в воде — большая редкость. Артефакт позволяет точнее воссоздать историю соборного капитула и содержит ценные сведения о церковном управлении Базеля более 700 лет назад.

Во время тех же работ подводные археологи наткнулись и на несколько римских монет, среди которых — серебряная силиква императора Грациана, отчеканенная в конце IV века. Подобные находки на этом участке уже случались ранее: зимой 1932-1933 годов в районе Пфальца во время низкой воды подняли более полутысячи римских монет и десятки средневековых предметов.

Кроме того, исследователи обнаружили остатки городской инфраструктуры XIX века: фрагменты первого городского открытого купального комплекса Пфальцбадхисли (1831 год) и металлический башмак сваи, который удерживал конструкции над водой. Эти находки демонстрируют, как на протяжении веков менялась роль реки — от торгового пути до места отдыха горожан.

Для работы в сложных условиях подводная команда применяла камеры, дроны и металлоискатели. Современные технологии позволили безопасно поднять хрупкие артефакты.

Реклама

Комплекс найденных объектов — от римских монет до печати кантора и остатков первой городской бани — показывает, насколько насыщенным историей может быть один отрезок речного дна. Археологи отмечают: участок под Пфальцем и в дальнейшем остается одним из самых ценных подводных археологических мест в Швейцарии.

Напомним, группа ученых раскрыла тайну загадочных ям, найденных вблизи Стоунгенджа — самого известного мегалитического сооружения, расположенного в Британии.