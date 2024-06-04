Археологи подняли с затонувшего корабля 30 бочек XVI века – что в них было (фото)

На затонувшем корабле археологи обнаружили бочку с товаром, который экспортировала Швеция.

Подводные археологи из "Врак" (Vrak) – шведского музея морской археологии в Стокгольме, подняли с затонувшего корабля деревянную бочку, наполненную Осмондским железом. Корабль XVI века затонул возле Балтийского побережья Швеции.

Об этом пишет Heritage Daily.

Осмондское железо – это вид железа, производимого путем плавления чугуна в горне. Оно являлось ключевым экспортным продуктом Швеции от Средневековья до XVII века.

Судно, которое получило название "Затонувший корабль Осмонда", впервые обнаружили в 2017 году вблизи Даларо на Стокгольмском архипелаге. Согласно дендрохронологическому анализу, это судно, построенное в стиле клинкерной кладки, когда края досок корпуса накладываются друг на друга, датируется 1540-ми годами.

Затонувший корабль XVI века / Фото: Vrak – Museum of Wrecks

Бочка с Осмондским железом / Фото: Vrak – Museum of Wrecks

Около 1553 года палубу отремонтировали древесиной, срубленной в южной Финляндии, что свидетельствует об интенсивном использовании и обслуживании судна.

Затонувшее судно остается удивительно невредимым, его главная мачта все еще стоит, а значительная часть груза сохранилась. Археологи обнаружили на месте 30 бочек, 20 из которых содержали железо, а остальные – деготь, пепел и масло.

Кроме того, раскопки обнаружили значительное количество рыбьих костей и оленьих рогов семейства Cervidae, вероятно, предназначенных на экспорт для изготовления расчесок, выделяющих разнообразие груза корабля.

Бочка с железом сейчас находится на консервации.

"Ее было невероятно трудно поднять из-за ее веса и глубины, на которой бочку обнаружили", - рассказал Джим Ханссон, руководитель проекта и морской археолог музея "Врак".

Напомним, археологи раскопали гробницу, которая может принадлежать сыну императора Китая.

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