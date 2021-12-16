Археологи раскопали 2000-летнюю синагогу на месте рождения Марии Магдалины

Ученые говорят, что находка поможет понять, как жили люди в то время.

В городе Магдала, где, как полагают ученые, родилась последовательница Иисуса Мария Магдалина, археологи обнаружили давнюю синагогу, которой 2000 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

В синагоге есть главный зал и еще два отдельных помещения меньших размеров. Во время постройки религиозного здания использовали вулканический базальт, известняк и гипс.

"Эта находка проливает свет на социальную и религиозную жизнь евреев того времени. Это здание они использовали не только для религиозных обрядов, но и для общественных собраний. Возможно, даже Мария Магдалина посещала эту синагогу", — сказала Дина Авшалом-Горни.

На месте раскопок археологи обнаружили керамические подсвечники, стеклянные чаши и каменную посуду.

Издание напоминает, что в 2009 году археологи обнаружили подобную синагогу на расстоянии почти 200 метров от этого здания.

Город Магадала известен как основная база повстанцев, противостоявших римским завоевателям во время Первой еврейско-римской войны (66–73 гг. н.э.). Также этот город упоминается в Библии как место рождения Марии Магдалины.

Мария Магдалина — последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.

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Напомним, в гробницах на Кипре, принадлежащих к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена.

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