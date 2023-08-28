Археологи раскопали 3000-летнюю гробницу, посвященную элитному религиозному лидеру: что там было (фото)

Археологи, работающие в северных высокогорьях Перу на участке под названием Пакопампа, раскопали гробницу, возраст которой оценивается в 3000 лет.

Об этом пишет Reuters.

Считается, что она была посвящена элитному религиозному лидеру. Находку назвали "Жрец Пакопампы", в честь археологической зоны, где была обнаружена гробница.

Археологи раскопали 3000-летнюю гробницу / Фото: Peru Ministry of Culture

Гробница была покрыта шестью слоями пепла, смешанного с черной землей, и украшена керамическими чашами.

По верхним краям также были две печати, указывающие на древнюю ритуальную окраску тела, используемую людьми знатного происхождения, сообщило министерство культуры Перу.

Одна из печатей была изображением ягуара, повернутого к западу, а другая была антропоморфным лицом, повернутым к востоку.

Археологи раскопали 3000-летнюю гробницу / Фото: Peru Ministry of Culture

Возглавлявший проект Юджи Секи описал большую гробницу почти 2 метра в диаметре и глубиной в один метр, что, по его словам, было "очень своеобразным".

Положение тела также было своеобразным, отметил он, поскольку оно лежало лицом вниз, вытянув половину тела и скрестив ноги.

Секи также сообщил, что вместе с телом была найдена кость в форме тупу или большой шпильки, которую индейцы Анд использовали для крепления плащей и пончо. Обычно, добавил он, тупу используют для держания женского одеяла.

Археологи раскопали 3000-летнюю гробницу / Фото: Peru Ministry of Culture

"Хотя этот человек – мужчина, ассоциации у него очень своеобразны", — сказал Секи. "Я думаю, что это был лидер в свое время".

По данным министерства, археологи работают над археологическим проектом Пакопампа с 2005 года. Слои горных пород, под которыми была обнаружена гробница, указывают на то, что он был похоронен около 1200 лет до н. е.

Археологи также обнаружили гробницы "Леди Пакопампы" в 2009 году и "Жрецов Змеиного Ягуара Пакопампы" в 2015-м. По оценкам, "Жрец Пакопампы" примерно на пять веков старше двух предыдущих гробниц. Однако "Жрец Плутона", обнаруженный в 2022 году, считается еще старше.

Напомним, в Шотландии сотни добровольцев снова пошли за Лохнесским чудовищем. Историю о чудовище Несси сочинили еще при раннем средневековье.

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