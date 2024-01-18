Археологи раскопали человеческие черепа в находке "племени каннибалов, которые готовили пленников"

Археологи утверждают, что находка в Бразилии может переписать историю страны после раскопок десятков человеческих скелетов, возраст которых составляет тысячи лет.

Об этом сообщает CBS News.

Геодезисты готовились к строительству нового жилого комплекса в Сан-Луисе еще в 2019 году, когда начали находить на этом месте человеческие кости и черепки керамики. Согласно недавнему заявлению Бразильского института национального исторического и художественного наследия (IPHAN), за последние четыре года археологи обнаружили на участке площадью 6 га в общей сложности 43 человеческих скелета и более 100 000 артефактов.

Главный археолог Веллингтон Лейдж говорит, что его компания была нанята бразильским строительным гигантом MRV для проведения планового исследования влияния на участок, который когда-то был известен как Ферма Роуз, но теперь является археологическим памятником Чакара-Розане. Исследуя это место, Веллингтон обнаружил, что человеческие кости здесь находят не впервые — он узнал, что челюстная кость человека была обнаружена в 1991 году, а интересные артефакты находили в этом районе с 1970-х годов.

Археологи раскопали в Бразилии 43 скелета и более 100 000 древних артефактов / Фото: IPHAN

Но он еще не подозревал, что его команда, выросшая до 27 человек, в конце концов обнаружит сокровищницу, которую оставили разные цивилизации еще до 9000 лет назад. Команда говорит, что они раскопали верхний слой артефактов, оставленных народом тупинамба, жившего в этом регионе, когда европейские колонизаторы прибыли на территорию современного Сан-Луиса еще в 1612 году.

Народ тупинамба жил в больших деревнях с населением от 400 до 1600 человек. Рыба, маниок и кукуруза были среди их основных продуктов питания, но они также вероятно были каннибалами.

Французский исследователь Жан де Лери, посетивший деревни в заливе Гуанабара на юго-востоке Бразилии в XVI веке, утверждал, что был свидетелем каннибалистических ритуалов, в том случае, когда жители села якобы поджаривали убитого военнопленного. Немецкий солдат и искатель приключений Ганс Стаден рассказал то же, когда в 1552 году его девять месяцев держал в плену народ тупинамба в Бразилии.

Он утверждал, что думал, что станет следующим пленником, который станет частью пира, пока не завоевал расположение вождя и не был уволен. Но артефакты, оставленные народом, были единственными открытиями, сделанными археологами на этом месте.

Продолжая раскопки, команда была ошеломлена, обнаружив еще больше. Веллингтон говорит, что под землей были захоронены предметы четырех разных эпох оккупации на этом месте. Второй слой содержал артефакты, обычно связанные с цивилизациями тропических лесов Амазонки.

За ним последовал "самбаки" — курган из керамики, ракушек и костей, который использовали некоторые группы коренных народов либо для строительства своих домов, либо для захоронения своих мертвецов. Археологи продолжили копать и под самбаки примерно на глубине 2 метра обнаружили еще один слой керамики, изготовленной группой людей, живших между 8000 и 9000 лет назад.

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Веллингтон отметил, что это гораздо старше, чем самое старое поселение "до-самбаки", обнаруженное в регионе до сих пор, которое датируется 6600 лет назад, и новая находка предполагает, что люди прибыли в Америку как минимум на 1400 лет раньше, чем считалось ранее. "Это может полностью изменить историю не только региона, но и всей Бразилии", – сказал Веллингтон.

Но, несмотря на все, что они уже нашли, он считает, что еще многое нужно раскрыть. "Мы работаем уже четыре года и едва коснулись поверхности", — добавил он.

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В заявлении о находках IPHAN говорится: "Это открытие отмечает важность археологии в сохранении памяти и истории Бразилии, предлагая ценную информацию о нашем происхождении и внося значительный вклад в понимание нашего происхождения и идентичности как нации". Археологи намерены более точно датировать артефакты, используя метод изотопного анализа.

Тем временем, Федеральный университет Мараньяна сейчас строит лабораторию и музей для размещения обнаруженных предметов и скелетов. Аркли Бандейра, археолог из университета, считает, что они предоставят ценную новую информацию о культуре утраченных древних цивилизаций в Бразилии. Он сказал: "Эти находки играют решающую роль в рассказе о нашей длинной истории".

Напомним, на дне океана обнаружили территорию, где могли жить до полумиллиона человек. В ходе исследования гидролокаторы на кораблях обнаружили высокие откосы, озера и извилистые русла рек.

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