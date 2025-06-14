Археологи раскопали древнюю царскую гробницу, связанную с настоящим царем Мидасом

Гробница возможного родственника царя Мидаса.

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Хотя в ней не нашли золота, но эта находка может многое рассказать о древней династии Фригии и ее правителях, в частности, возможном родственнике легендарного царя Мидаса.

Об этом пишет Popular Science.

Царь Мидас – персонаж легенд. Древнегреческие сказания рассказывают о фригийском правителе, которому была дарована способность превращать все, к чему он прикасался, в золото. Ни один монарх на самом деле не обладал божественным прикосновением (или ослиными ушами), но исторические записи свидетельствуют о по меньшей мере двух мужчин по имени Мидас, управлявших Фригийским царством в течение первого тысячелетия до нашей эры.

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В 1957 году археологи обнаружили царскую гробницу (также известную как курган) на месте Гордиона, древней столицы Фригии, расположенной примерно в 100 километрах юго-западнее Анкары, Турция. Более поздний анализ показал, что захоронение датируется примерно 740 годом до нашей эры и содержало останки мужчины, который, как считается, был отцом первого царя Мидаса. Последующие многолетние раскопки в Гордионе принесли великолепные находки, включая древнейшее известное деревянное здание, древнейшие цветные каменные мозаики и даже позолоченную статую царского сфинкса из слоновой кости.

Согласно сообщению исследователей из Музея Пенна в сотрудничестве с турецким правительством, археологи обнаружили еще одну впечатляюще хорошо сохранившуюся царскую погребальную камеру, которая датируется примерно 750 годом до нашей эры. царство.

Новые раскопки у Гордиона

В 2024 году исследователи, включая археолога Юджеля Шенюрта из Университета Хаджи Байрам Велли в Анкаре, обнаружили последний из 130 курганов, окружающих цитадель Гордиона, используя дистанционное магниторазведочное оборудование. Затем команда провела четыре месяца, раскапывая массивную деревянную погребальную камеру высотой 6,4 метра и в ширину почти 60 метров.

Погребение, обозначенное как курган Т-26, оставалось поразительно хорошо сохранившимся на протяжении тысячелетий, несмотря на обрушенную крышу, и не имеет никаких признаков ограбления. Предметы внутри кургана включали ряд реликвий, связанных с царскими пирами, такими как бронзовые котлы, кувшины и чаши, а также дополнительные железные инструменты. Эти предметы часто использовались для подачи пищи и вина во время похоронных банкетов, причем на многих сосудах до сих пор сохранились следы близлежащих текстильных изделий – искусная деталь, связанная с роскошным ремеслом.

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Кремация вместо погребения: новые данные о похоронных обрядах

Пожалуй, поразительной находкой в Т-26 были похоронены останки. Вместо фрагментов скелетов археологи обнаружили показания кремации — процесса, который, как считается, получил распространение в Гордионе более чем на 100 лет позже.

"Раскопки этих курганов предоставили большое количество информации о жизни правителей Гордиона и их окружения", - заявил в своем заявлении К.К. Брайан Роуз, директор раскопок в Гордионе и куратор средиземноморской секции Музея Пенна. «…теперь мы знаем, что кремация среди элиты практиковалась более чем на столетие раньше, чем мы считали. Кроме того, следы текстиля на сосудах свидетельствуют об одной из важнейших отраслей гордионской промышленности».

До сих пор непонятно, принадлежал ли курган Т-26 самому царю Мидасу. Но даже без полностью золотой гробницы его датировки и близость, по меньшей мере, убедительно свидетельствуют о прямой связи с его династией.

Напомним, на дне Балтики обнаружили километровую стену каменного века. Ученые полагают, что мегалит могли построить древние охотники 11 тысяч лет назад.

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