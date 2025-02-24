Археологи раскопали еще одну часть Великой китайской стены: она более древняя, чем считалось ранее

Самые старые участки, вероятно, построены на 300 лет раньше.

Археологические раскопки в восточной китайской провинции Шаньдун свидетельствуют, что некоторые из старейших участков Великой китайской стены были построены на 300 лет раньше, чем считалось ранее.

Об этом пишет Independent.

Недавние раскопки в районе Чанцин показывают, что это инженерное чудо было не одним строительным проектом, а серией укреплений, построенных при нескольких династиях.

Великая китайская стена была построена для защиты северных границ древнего Китая от кочевых групп из Евразийской степи. Исторические записи свидетельствуют, что строительство памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО длилось столетиями. Однако в сохранившейся документации о стене не хватает деталей, которые могли бы раскрыть ее подлинное происхождение.

Считалось, что самые большие части первых стен были построены около 7 века до н.э. и соединены вместе во времена династии Цинь примерно в третьем веке до н.э.

Однако новые раскопки, проведенные в прошлом году на площади более 1 000 квадратных метров, обнаружили участки стены, датируемые поздним периодом династии Западная Чжоу, правившей с 1046 по 771 год до н.э., и ранним Весенним и Осенним периодом 770-476 годов до н.э.

Находки проливают свет на передовую инженерию древних китайцев, расширивших стену примерно до 30 метров на пике государства Ци, вероятно, в период Воюющих государств.

Некоторые древние тексты свидетельствуют о том, что участки стены прошли многие этапы развития, использования, иногда разрушения и запущенности, а также попыток реставрации.

Как сообщается, исследователи использовали мультидисциплинарный подход для датировки этих участков стены, в частности, анализ традиционных артефактов, собранных на этом месте, а также образцов растительных остатков и костей животных.

Археологи обнаружили погребенные участки дорог, фундаменты домов, траншеи, ямы для пепла и стены на этом месте, рассказал Global Times Чжан Су, руководитель проекта из Института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун.

По словам исследователей, один из особенно хорошо сохранившихся участков был построен в период Воюющих государств от 475 г. до н.э. до 221 г. до н.э. и является лучше сохраненной.

Этот участок является "древнейшим из известных участков Великой китайской стены", — сказал Лю Чжэн, член Китайского общества культурных реликвий.

Последние исследования также устанавливают близость Великой китайской стены этого времени к древнему городу Пиньин, упомянутому в исторических текстах, что свидетельствует о том, что стена была не только укреплением против вторжения, но и играла стратегическую роль в контроле торговли и транспортировки.

Напомним, в египетской пирамиде обнаружили то, что люди научились получать только 200 лет назад. Результаты исследования позволяют предположить, что за возведением пирамиды стояла более важная цель, чем захоронение тела фараона.

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