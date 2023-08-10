Археологи раскопали могилу 400-летнего ребенка-"вампира": такого они еще не видели

Польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

Об этом пишет Heritage Daily.

Выяснилось, что могилу разрыли раньше и часть костей унесли, возможно, по той же причине, по которой были проведены ритуалы.

В 17 и 18 веках истории о вампирах приобрели очень большую популярность. Считалось, что эти злые существа после смерти "выходят" из своих могил и нападают на людей. Вампирами, согласно преданию, могли стать как укушенные другими вампирами люди, так и ведьмы, самоубийцы и одержимые злыми духами.

Напомним, в Египте обнаружили мастерские по мумификации людей и животных, а также две гробницы в древнем погребении Саккара. Археологи активно производят раскопки, чтобы открыть Большой Египетский музей и оживить туристическую отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса.

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