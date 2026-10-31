На месте раскопок

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В Германии археологи раскопали 2000-летнюю могилу кельтской женщины, захороненной с изысканными украшениями и останками животного.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

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Исследователи описывают могилу женщины как исключительное индивидуальное открытие в пределах гораздо большего археологического ландшафта, содержащего доказательства поселений, охватывающих кельтский и римский периоды.

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Среди самых интересных находок в могиле были останки ягненка или молодого козла. Похоже, животное намеренно положили рядом с умершим как пожертвование, которое потенциально дает новые подсказки по поводу кельтских верований по поводу смерти и потусторонней жизни.

Кроме этого, в могиле были массивные бронзовые браслеты на лодыжки, а также браслет, изготовленный из сапропелита, необычного материала, образовавшегося из отвердевшего окаменевшего осадка, богатого органическими веществами. Ювелирные изделия свидетельствуют о том, что большое внимание уделяли внешнему виду женщины и ее похоронным процедурам.

Напомним, археолог из Оксфорда обнаружил в Уэльсе остатки римского военного форта, который может быть связан со средневековой валлийской легендой об императоре Магне Максиме.

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