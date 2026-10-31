ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

Археологи раскопали могилу знатной женщины — такого они еще не видели

Археологи объявили об уникальной находке — могиле знатной кельтской женщины старше 2000 лет, которая содержала редкие артефакты и ритуальные пожертвования.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
На месте раскопок

На месте раскопок

В Германии археологи раскопали 2000-летнюю могилу кельтской женщины, захороненной с изысканными украшениями и останками животного.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Исследователи описывают могилу женщины как исключительное индивидуальное открытие в пределах гораздо большего археологического ландшафта, содержащего доказательства поселений, охватывающих кельтский и римский периоды.

Среди самых интересных находок в могиле были останки ягненка или молодого козла. Похоже, животное намеренно положили рядом с умершим как пожертвование, которое потенциально дает новые подсказки по поводу кельтских верований по поводу смерти и потусторонней жизни.

Кроме этого, в могиле были массивные бронзовые браслеты на лодыжки, а также браслет, изготовленный из сапропелита, необычного материала, образовавшегося из отвердевшего окаменевшего осадка, богатого органическими веществами. Ювелирные изделия свидетельствуют о том, что большое внимание уделяли внешнему виду женщины и ее похоронным процедурам.

Напомним, археолог из Оксфорда обнаружил в Уэльсе остатки римского военного форта, который может быть связан со средневековой валлийской легендой об императоре Магне Максиме.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie