Археологи раскопали редкую 2300-летнюю гробницу с сохранившимся скелетом и ножом

На месте раскопок / © Associated Press

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Археологи обнаружили новую группу гробниц в древней столице бывшей Хеттской империи на территории современной Турции. Их возраст составляет около 2300 лет. В одной из гробниц хорошо сохранился скелет умершего — у его правого плеча исследователи обнаружили нож.

Об этом сообщает Arkeonews.

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Гробницы обнаружили в Хаттусе — город раньше был политическим и культурным сердцем хеттов, одной из древнейших цивилизаций Анатолии. Древний город до сих пор окружен фортификационными стенами протяженностью ориентировочно 7 километров, а сама территория принадлежит к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Кладбище с тремя гробницами обнаружили именно на северо-западном склоне города при расчистке территории вокруг старинной складской постройки.

Особое внимание археологов привлекла одна из гробниц, у которой хорошо сохранилась каменная архитектура. Скелет оказался полностью невредимым, что считается редкостью для захоронений такого типа.

У правого плеча умершего исследователи нашли нож, назначение которого пока не установили. Ученые пытаются выяснить, был ли это ритуальный заупокойный дар, или личная вещь умершего, которую положили рядом.

Гробница оцеплена каменным кольцом, диаметром около семи метров. Кроме того, в ней есть внутренний каменный предел, размеры которого рассчитаны на одного взрослого покойника. Специалисты считают, что эта конструкция может способствовать исследованиям о погребальных ритуалах, которые существовали в тот период.

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Напомним, археологи в Норвегии совершили сенсационную находку, которая может перевернуть представление о погребальных ритуалах эпохи викингов.

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