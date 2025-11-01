ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Археологи раскопали римский военный лагерь на высоте 2000 метров

По мнению ученых, такие лагеря играли немаловажную роль в укреплении римского контроля над завоеванными территориями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Раскопки проводились с использованием современных технологий

Раскопки проводили с использованием современных технологий / © Associated Press

Археологи обнаружили римский военный лагерь, расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря в швейцарских Альпах.

О находке пишет indiandefencereview.com.

Среди обнаруженных артефактов — свинцовые шары для пращи, некоторые из которых имеют отпечатки эмблемы 3-го римского легиона. Это свидетельствует об участии конкретного военного подразделения в кампании на этой территории. Также гвозди для обуви, которые, очевидно, использовали солдаты при переходе через горную местность.

«Эти находки помогают воссоздать повседневную жизнь римских военных, которые должны обеспечить контроль над сложными ландшафтами», — говорят исследователи.

По мнению ученых, такие лагеря играли немаловажную роль в укреплении римского контроля над завоеванными территориями. Они служили не только местом отдыха и пополнения запасов, но и стратегическими пунктами, позволяющими контролировать торговые пути и защищать от возможных вторжений.

Напомним, во время раскопок вблизи города Лион археологи обнаружили мавзолей в возрасте около 2000 лет. Это единственный сохранившийся пример такого типа мавзолеев среди 18 тумулусных мавзолеев, обнаруженных во Франции. Археологи считают, что это сооружение было смоделировано именно по образцу гробницы, построенной Августом в Риме, что делает находку особенно ценной для изучения архитектурных и социальных влияний империи.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie