Археологи раскопали римский военный лагерь на высоте 2000 метров

Археологи обнаружили римский военный лагерь, расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря в швейцарских Альпах.

О находке пишет indiandefencereview.com.

Среди обнаруженных артефактов — свинцовые шары для пращи, некоторые из которых имеют отпечатки эмблемы 3-го римского легиона. Это свидетельствует об участии конкретного военного подразделения в кампании на этой территории. Также гвозди для обуви, которые, очевидно, использовали солдаты при переходе через горную местность.

«Эти находки помогают воссоздать повседневную жизнь римских военных, которые должны обеспечить контроль над сложными ландшафтами», — говорят исследователи.

По мнению ученых, такие лагеря играли немаловажную роль в укреплении римского контроля над завоеванными территориями. Они служили не только местом отдыха и пополнения запасов, но и стратегическими пунктами, позволяющими контролировать торговые пути и защищать от возможных вторжений.

