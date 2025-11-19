- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Археологи раскопали ритуальную фигурку женщины и птицы, созданную 12 тысяч лет назад (фото)
Исследователи сообщили о находке древней глиняной фигурки, которая открывает новые данные о верованиях людей периода перехода к оседлой жизни.
В Израиле во время раскопок нашли глиняную фигурку возрастом около 12 тысяч лет с изображениями женщины и гуся. Исследователи предполагают, что артефакт отражает древние верования в сверхъестественных существ, похожих на животных. Фигурка относится к эпохе перехода людей к оседлой жизни.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Скульптурное изображение было обнаружено на территории стоянки, принадлежавшей Натуфийской культуре, которая существовала примерно с 12500 по 9500 годы до нашей эры. Представители этого древнего сообщества проживали на землях, охватывающих современные Израиль, Иорданию, Ливан, Палестину и Сирию. Натуфийцы известны тем, что вели оседлый образ жизни и, возможно, начали культивировать растения еще до наступления Неолитической революции — эпохи перехода от собирательства и охоты к земледелию и животноводству.
Находка была сделана внутри круглого помещения, которое служило местом захоронения. Фигурка лежала рядом с могилой ребенка и коллекцией человеческих зубов.
Хотя изначально фигурка была изготовлена из единого куска обожженной и окрашенной красным пигментом глины, на момент обнаружения она раскололась на три фрагмента. Изображение представляет собой женщину, сидящую на корточках, с примитивно обозначенными половыми признаками: лобок обозначен треугольником, а грудь — двумя симметричными овалами. Этот артефакт является одним из древнейших известных изображений женской фигуры среди культур, предшествовавших Неолитической революции.
Позади женской фигуры расположена фигура птицы, как бы обнимающей ее своими крыльями. Скорее всего, это изображение гуся, поскольку кости этих птиц часто находят как на этой, так и на других натуфийских стоянках.
Гипотезы и толкования
Бытовая версия: Одна из первоначальных гипотез предполагала, что птица могла быть изображена как добытая дичь, которую женщина несет в поселение.
Мифологическая версия: Однако, учитывая наклоненную вперед позу женщины, а также то, что птица выглядит живой, исследователи склоняются к мифологическому или ритуальному толкованию. Вполне возможно, что изображение отражает рост роли женщины в ритуальных и сакральных практиках тогдашнего общества.
Интересным дополнительным выводом стало сравнение частичного отпечатка, найденного на фигурке, с отпечатками современных людей. Ученые предположили, что эту скульптуру, скорее всего, вылепила женщина.
