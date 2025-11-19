Археологи раскопали ритуальную фигурку женщины и птицы, созданную 12 тысяч лет назад (фото)

Археологи / © iStock

В Израиле во время раскопок нашли глиняную фигурку возрастом около 12 тысяч лет с изображениями женщины и гуся. Исследователи предполагают, что артефакт отражает древние верования в сверхъестественных существ, похожих на животных. Фигурка относится к эпохе перехода людей к оседлой жизни.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Скульптурное изображение было обнаружено на территории стоянки, принадлежавшей Натуфийской культуре, которая существовала примерно с 12500 по 9500 годы до нашей эры. Представители этого древнего сообщества проживали на землях, охватывающих современные Израиль, Иорданию, Ливан, Палестину и Сирию. Натуфийцы известны тем, что вели оседлый образ жизни и, возможно, начали культивировать растения еще до наступления Неолитической революции — эпохи перехода от собирательства и охоты к земледелию и животноводству.

Находка была сделана внутри круглого помещения, которое служило местом захоронения. Фигурка лежала рядом с могилой ребенка и коллекцией человеческих зубов.

© Pnas

© Pnas

Хотя изначально фигурка была изготовлена из единого куска обожженной и окрашенной красным пигментом глины, на момент обнаружения она раскололась на три фрагмента. Изображение представляет собой женщину, сидящую на корточках, с примитивно обозначенными половыми признаками: лобок обозначен треугольником, а грудь — двумя симметричными овалами. Этот артефакт является одним из древнейших известных изображений женской фигуры среди культур, предшествовавших Неолитической революции.

© Pnas

Позади женской фигуры расположена фигура птицы, как бы обнимающей ее своими крыльями. Скорее всего, это изображение гуся, поскольку кости этих птиц часто находят как на этой, так и на других натуфийских стоянках.

© Pnas

Гипотезы и толкования

Бытовая версия: Одна из первоначальных гипотез предполагала, что птица могла быть изображена как добытая дичь, которую женщина несет в поселение.

Мифологическая версия: Однако, учитывая наклоненную вперед позу женщины, а также то, что птица выглядит живой, исследователи склоняются к мифологическому или ритуальному толкованию. Вполне возможно, что изображение отражает рост роли женщины в ритуальных и сакральных практиках тогдашнего общества.

Интересным дополнительным выводом стало сравнение частичного отпечатка, найденного на фигурке, с отпечатками современных людей. Ученые предположили, что эту скульптуру, скорее всего, вылепила женщина.

