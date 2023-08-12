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Археологи раскопали скелет, который мог принадлежать графине 15 века

Археологи раскопали скелет, который мог принадлежать графине 15 века

Портрет Якобы ван Беэрен / Фото: Википедия

Ученым нужно время на точные выяснения.

Археологи проводили раскопки рядом с Бинненхофом, комплексом построек в центре Гааги, и нашли скелет, лежавший в часовне Хофкапеле.

Об этом сообщает Den Haan FM.

Во время раскопок было найдено в общей сложности восемь скелетов, но один из них представляет особый интерес, поскольку он мог принадлежать графине 15 века Якоби ван Бейерен.

Исследователи также обнаружили прядь волос графини в том же месте. На то чтобы выяснить, действительно ли найденный скелет принадлежит графине, может уйти до двух лет.

Якоба I — герцогиня Баварско-Штраубингская, графиня Голландии, Зеландии в 1417-1433 годах, графиня Геннегау в 1417-1432 годах. Известна также как Жаклин де Эно. Происходила из династии Виттельсбахов. Известно, что она умерла от чахотки. С ней прекратилась нидерландская линия Виттельсбахов.

Ранее стало известно, что в Польше археологи раскопали могилу 400-летнего ребенка-"вампира".

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