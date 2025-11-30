Археологи раскопали скелет рыцаря с редким генетическим заболеванием

Археологи / © Associated Press

Археологи обнаружили скелет мужчины среднего возраста с двумя ножевыми ранениями головы и раздробленным коленом, что указывает на то, что он погиб в бою.

Об этом сообщает Live Science.

Скелет был обнаружен в замке Сорита-де-лос-Канес в центральной Испании. С XIII до XV века замок принадлежал ордену Калатрави — группы рыцарей и монахов, взявших на себя военную службу.

Более детальное изучение показало, что у мужчины была удивительно длинная и узкая голова. По мнению ученых, она указывала на редкое генетическое заболевание, обычно приводит к смерти в детстве.

Мужчина был похоронен в деревянном гробу, который к моменту раскопок в значительной степени разрушился, и многие его кости также разложились. Анализ скелета показал, что к моменту смерти мужчине было 45 лет, мышечные маркеры на его костях свидетельствовали о том, что он был активным человеком. Но исследователи заметили, что три его черепных шва — соединения между костями черепа — преждевременно закрылись, что привело к деформации его головы.

Поскольку у средневекового рыцаря был поражен только череп, а другая часть скелета не пострадала, исследователи полагают, что у него мог быть синдром Крузона. И найти нечто подобное при раскопках удается нечасто.

