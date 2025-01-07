Археологи раскопали византийский монастырь, которому 1500 лет (фото)

В найденном монастыре были складские постройки и винодельня.

Севернее Кирьят-Гат археологи из управлению древностей Израиля раскопали монастырь возрастом 1500 лет.

Об этом пишет Heritage Daily.

Сообщается, что археологи обнаружили обширный монастырский комплекс, датируемый V–VI веком нашей эры времен Византийской эпохи.

Внутри монастыря найдена большая мозаика с греческой надписью: "Благословен ты, когда входишь, и благословен, когда выходишь" (Второзаконие 28:6).

Это одно из благословений, которые Бог обещал израильтянам, если они будут Ему повиноваться. Оно символизирует, что все аспекты их жизни будут благословлены, и куда бы они ни пошли, Его благословение будет с ними.

Мозаика также содержит сложные дизайны, созданные из мелких тессеров, изображающих кресты, львов, голубей, амфоры и цветы.

Управление древностей Израиля (IAA) отметило, что монастырь был стратегически расположен вдоль главной дороги, которая соединяла горы с прибрежной равниной, обслуживая как путешественников, так и местные общины.

Археологи обнаружили монастырь с монументальными постройками / Фото: HeritageDaily

"Это самый большой и самый важный объект, обнаруженный в регионе со времен римской и византийской эпох. Находки свидетельствуют о последовательности поселений – от раннеримского периода (I ст. н.э.) до конца византийского периода", – сообщили в IAA.

Раскопки также обнаружили фундаменты не менее десяти монастырских сооружений, среди которых входные ворота, большая складская постройка, местная керамическая мастерская и винодельческий комплекс.

Напомним, в США выставили уникальный 2000-летний оссуарий, найденный в Израиле, с древнеарамейской надписью: "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Имена на артефакте отвечают родственникам Иисуса из Назарета.

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