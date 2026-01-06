Археологи раскопали загадочное кладбище VI века: какие находки их шокировали больше всего

Археология / © Associated Press

В Уэльсе, неподалеку от взлетной полосы аэропорта Кардиффа, археологи совершили сенсационное открытие, которое может изменить представление о жизни в раннем средневековье. На территории замка Фонмон исследователи обнаружили древний могильник, где в VI-VII веках хоронили преимущественно женщин. Находки указывают на то, что это могло быть уникальное религиозное сообщество.

Об этом пишет BBC.

В течение четырех лет раскопок команда обнаружила 58 скелетов. Больше ученых удивило то, что почти все остатки принадлежат женщинам. Могилы сгруппированы вокруг остатков небольшого здания в центре кладбища.

Кладбище / © BBC

Доктор Энди Симен из Кардиффского университета предполагает, что эта постройка была своеобразным «магнитом» для умерших.

«Возможно, речь идет о небольшом святилище или часовне. Я действительно считаю, что мы имеем дело с местом, которое могло быть ранним религиозным сообществом», — отметил ученый.

Место считалось настолько престижным, что тела укрывали буквально друг на друге. В некоторых могилах найдено несколько человек — предшественников просто отодвигали в сторону, чтобы положить нового покойника.

Кости и зубы похороненных женщин свидетельствуют о том, что их жизнь была физически изнурительной. Однако в последний путь их провожали как настоящую элиту. Среди находок археологи выделяют:

Изысканные стеклянные бусины, которые, вероятно, были частью дорогостоящей отделки.

Костные шпильки и мастерски вырезанные гребни из оленьего рога.

Уникальная медная брошь с зеленой эмалью, которая, вероятно, была позолоченной.

Археологические находки / © BBC

«Это очень особенная находка для этого места. Это была очень декоративная брошь», — рассказала консерватор Никола Эммерсон.

Кроме того, найдены следы живого сообщества: жернова для муки, керамику и остатки стеклянной посуды, что свидетельствует о том, что женщины жили уединенной общиной непосредственно у кладбища.

Однако не всех женщин чествовали с такими почестями. На контрасте с элитными захоронениями у часовни, археологи обнаружили останки двух женщин, просто сброшенных в ров. Одна из них была найдена со связанными руками и ногами. Что именно сделали эти женщины, чтобы заслужить такое отношение и быть исключенными из сообщества даже после смерти, остается для ученых загадкой.

Сейчас раскопки продолжаются. Исследователи надеются, что дальнейший анализ поможет понять, было ли это место центром раннего христианства во времена, когда история Британии еще не записывалась в летописях.

