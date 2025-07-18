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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Археологи раскопали загадочный храм: такого они еще не видели

Исследователи во время раскопок обнаружили «кровяной канал» с окаменевшими остатками людей и животных.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте раскопок

На месте раскопок / © Associated Press

В Турции археологи обнаружили один из самых древних храмовых комплексов региона. Сооружение датировано примерно 4000 годом до н. э.

Об этом сообщает Arkeonews.

По предварительным оценкам ученых, памятка относится к периоду позднего энеолита и ранних бронзовых суток.

По словам руководителя проекта Эргюна Демира, во время раскопок обнаружена ритуальная структура с четкими признаками культовой практики: каменный алтарь со следами ножевых порезов, «кровяной канал» с окаменевшими останками людей и животных.

Кроме этого, обнаружены печати, используемые в сельскохозяйственных операциях, фигурки идолов, изготовленные из камня, глины и кости.

Ранее сообщалось, что ученые раскопали потерянный древний египетский город, существовавший более 2500 лет назад. Город Имет располагался примерно в 10 км к югу от Таниса в дельте Нила. В IV веке до н. э. он был оживленным центром религиозной и экономической деятельности.

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Дата публикации
Количество просмотров
586
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