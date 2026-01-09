ТСН в социальных сетях

Наука и IT
374
1 мин

Археологи раскопали захоронение элитных воинов в возрасте 1100 лет: что их объединяло

Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах.

Анастасия Павленко
Находка удивила ученых

Находка удивила ученых / © Associated Press

В Венгрии археологи обнаружили захоронение элитных воинов-мужчин в возрасте 1100 лет. Анализ их ДНК показал, что они были родственниками.

О результатах исследования сообщает Live Science.

В погребениях воинов было обнаружено оружие, а также десятки монет. Один из воинов был подростком, другой – его отцом или братом. Все три воина, как выяснили ученые, были родственниками по родительской линии.

Один из воинов умер в возрасте 17-18 лет и носил пояс, частично украшенный золоченым серебром. В другом похоронили воина в возрасте 15-16 лет, с ним вместе похоронили колчан с семью стрелами и лук.

Третий воин скончался в возрасте 30-35 лет. Вместе с ним похоронили саблю, снаряжение для стрельбы из лука, лошадиную упряжь, серебряный браслет и пояс, украшенный монетами. Анализ ДНК показал, что этот человек, вероятно, был отцом или братом младшего воина.

Напомним, в античном городе Эфес на территории современной Турции археологи сделали ряд неожиданных открытий, которые дают новое представление о жизни состоятельных жителей римских времен и историческом контексте одного из ключевых центров раннего христианства.

374
