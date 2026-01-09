- Дата публикации
Археологи раскопали захоронение элитных воинов в возрасте 1100 лет: что их объединяло
Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах.
В Венгрии археологи обнаружили захоронение элитных воинов-мужчин в возрасте 1100 лет. Анализ их ДНК показал, что они были родственниками.
О результатах исследования сообщает Live Science.
В погребениях воинов было обнаружено оружие, а также десятки монет. Один из воинов был подростком, другой – его отцом или братом. Все три воина, как выяснили ученые, были родственниками по родительской линии.
Один из воинов умер в возрасте 17-18 лет и носил пояс, частично украшенный золоченым серебром. В другом похоронили воина в возрасте 15-16 лет, с ним вместе похоронили колчан с семью стрелами и лук.
Третий воин скончался в возрасте 30-35 лет. Вместе с ним похоронили саблю, снаряжение для стрельбы из лука, лошадиную упряжь, серебряный браслет и пояс, украшенный монетами. Анализ ДНК показал, что этот человек, вероятно, был отцом или братом младшего воина.
