Археологи раскопали затонувший корабль XV века в центре Барселоны

Найденый корабль. Фото: Emiliano Hinojo/Arqueòlegs.cat

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Во время раскопок на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне ученые обнаружили обломки большого судна, которое затонуло около 550 лет назад — еще тогда, когда часть города была под водой. Находка может раскрыть тайны средневекового судостроения.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Фрагмент кормы длиной 10 метров нашли на глубине пяти метров. Деревянный каркас судна, украшенный более 30 изогнутыми деталями, сохранился благодаря песку и влаге. По словам археологов, конструкция с деревянными и железными гвоздями типична для кораблей середины XV века.

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«Чтобы оставаться в хорошем состоянии, древесина нуждается в постоянном увлажнении. Когда мы перенесем лодку, ее придется разбирать по частям, чтобы продолжить исследования», — заявил исследователь Санти Паласиос

Лодка, названная «Сиутадела I» в честь местного парка, требует особой обработки: из-за хрупкости древесины ее придется транспортировать частями. Реставраторы планируют использовать водорастворимый воск для укрепления конструкции.

Это уже вторая подобная находка в Барселоне: в 2008 году вблизи железнодорожной станции обнаружили «Барселонету I» — корабль того же периода. Обе находки дают уникальное представление о технологиях средневекового судостроения.

Напомним, самый мощный телескоп показал гигантское солнечное пятно размером со Швейцарию.