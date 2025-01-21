Археологи раскрыли 1400-летнюю тайну австралийских аборигенов

Хотя знания о предназначении огромных колец в холмах Вурунтьери-Войварранг безвозвратно утеряны, исследователям удалось установить, как коренные австралийцы построили их почти полторы тысячи лет назад.

Новое исследование пролило свет на происхождение загадочных древних земляных колец, найденных на окраине Мельбурна. Археологи установили, что кольца были созданы австралийскими аборигенами племени вурунтьери-войварранг много веков назад.

Результаты исследования опубликовал журнал Australian Archaeology.

Назначение и происхождение этих больших колец, возвышающихся на холмах в австралийском регионе Вурунтьери-Войварранг в пригороде Санбери, долгое время оставались загадкой. Похожие загадочные кольца были обнаружены по всему миру, в том числе в Англии и Камбодже. Кольца имеют явно рукотворную природу, а некоторые их них достигают нескольких сотен метров в диаметре.

Считается, что когда-то Австралию усеивали сотни подобных земляных колец, многие из которых были уничтожены после европейской колонизации. Почти сотня сохранившихся на континенте образцов теперь имеет огромное значение для коренных народов, отражая историю колонизации континента европейцами.

В результате недавних раскопок одного из таких колец было установлено, что оно было построено "где-то между 590 и 1400 годами назад". Археологи установили, что аборигены тщательно очистили землю от растительности, камней и плодородного слоя почвы, чтобы сделать ровную площадку. Затем была сформирована кольцевая насыпь земли, внутри которой слой за слоем выкладывались каменные композиции, сохранившиеся практически в первозданном виде до наших дней.

Чтобы расчистить площадку, коренные жители региона жгли костры на месте будущих кругов. А затем формировали кольца с помощью каменных орудий труда и вытаптывания.

"Хотя память о предназначении колец Санбери стерлась, глубокое понимание культурных ценностей ландшафта, в который они встроены, передавалось из поколения в поколение среди людей племени вурунтьери-войварранг", – отметили исследователи.

Напомним, новая теория может изменить представление о возрасте и происхождении статуй острова Пасхи. Ученый предполагает, что остров был заселен еще в конце ледникового периода и именно первые жители создали культовые статуи.

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