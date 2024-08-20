Археологи нашли древнюю печать 4 000 лет в кургане Тавшанли в турецкой провинции Кютагья. Этот артефакт подтверждает существование торговых связей в древности. Место раскопок получило название "Сердце Кютагья" из-за формы кургана, которую обнаружили с помощью аэрофотосъемок.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Археолог Эркан Фидан из Университета Биледжик им. Возглавляющий исследование Шейха Эдебали определил курган Тавшанли как одно из старейших известных поселений в регионе. Фидан предполагает, что он мог быть важным региональным центром в бронзовые сутки. На основании найденных доказательств Фидан считает, что примерно в 1700 году до нашей эры поселение было уничтожено пожаром, вероятно, из-за крупномасштабной атаки.

В этом году археологи нашли керамическую печать из фаянса в возрасте около 4000 лет. Фаянс того времени производили путем глазирования кварцевого ядра. Этот артефакт подтверждает, что в период перехода от ранних бронзовых суток к ассирийским торговым колониям в Анатолии активно развивались торговые связи на большие расстояния.

В Турции найдена печать/Arkeonews

Сходные печати уже находили в крупных торговых центрах, например, в Кюльтепе в Центральной Анатолии. Недавнее открытие печати в Западной Анатолии подтверждает, что этот регион активно участвовал в торговых сетях между Востоком и Западом. Это показывает, что Тавшанли являлся не только поселением, но и важным торговым и культурным центром.

Напомним, археологи в Турции нашли клинописную печать Хеттской империи вблизи города Бюклюкале, примерно в 100 км от Анкары. Печать содержит надпись "Нарушивший ее умрет", что указывает на серьезные последствия за нарушение сделок. Это открытие подтверждает немаловажную роль Бюклюкале как торгового и хеттского центра. Регион активно использовался в торговых путях во время ассирийских колоний. Помимо печати найден еще один отпечаток терракотовой печати, значение которого еще не определено.

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