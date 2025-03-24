Археологи изучают 3000-летнюю тайну, скрытую в гробнице Тутанхамона (фото)

Погребение молодого фараона было тщательно спланированным ритуалом, что могло отражать его особую привязанность к культу Осириса.

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году явилось одной из самых выдающихся находок XX века. В Долине Царей в Египте было обнаружено более 5000 бесценных артефактов, включая его знаменитую золотую маску. Однако даже спустя столетие эта гробница продолжает раскрывать новые тайны.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Николас Браун, египтолог из Йельского университета, в своем новом исследовании обратил внимание на набор скромных с виду объектов в погребальной камере фараона. Он утверждает, что значение глиняных подносов и деревянных посохов, расположенных у саркофага Тутанхамона, до сих пор оставалось недооцененным.

Эти артефакты были ключевыми элементами осирианского погребального ритуала, связанного с Осирисом – богом подземного мира, культ которого активно поддерживал Тутанхамон. Подносы, сделанные из нильской глины, вероятно, использовались для либаций – ритуального излияния воды как подношение божеству. Считалось, что вода из Нила могла содействовать возрождению души погибшего фараона.

Деревянные посохи, найденные рядом с головой саркофага, могли играть роль в ритуале пробуждения Осириса. В мифологии древних египтян Осирис оживал с помощью посохов, державших за его головой. Исследователь считает, что эта традиция могла быть впервые применена именно при погребении Тутанхамона.

Ученые выяснили, что подносы в гробнице Тутанхамона / Фото: Getty Images

По словам доктора Брауна, это открытие может изменить представление о погребальных ритуалах Древнего Египта. Он предполагает, что именно Тутанхамон положил начало этому обряду, который позже стал традиционным для египетских захоронений.

Интересно, что подносы раньше считались лишь подставками для более впечатляющих символических предметов, найденных рядом. Однако новое исследование указывает на их ритуальную функцию в церемонии воскресения фараона.

Исследование доктора Брауна опубликовано в Journal of Egyptian Archaeology и приурочено к столетию открытия гробницы Тутанхамона британским археологом Говардом Картером в 1922 году. Это открытие стало знаковым событием, открывшим мировые богатства и загадки Древнего Египта.

Напомним, на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад.

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