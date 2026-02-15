Археологи сделали сенсационную находку под строительством дороги

Печать / © arkeonews.net

Во время подготовительных работ к строительству транспортной развязки Эйн-Тут на севере Израиля археологи наткнулись на необычайную находку, относящуюся к периоду библейского Иудейского царства.

Об этом сообщает издание Arkeonews.

Маленький артефакт, изготовленный из полудрагоценных камней светло-коричневого оттенка, пролежал в земле почти 2700 лет. Этот предмет, который когда-то служил личной печатью, содержит имя, открывающее новую страницу в понимании административного устройства того времени.

Раскопки проводились под эгидой Управления древностей Израиля под руководством опытных археологов доктора Амира Горзальчани и Джеральда Финкельштейна. Ученые установили, что искусно вырезанный объект датируется концом VIII века до нашей эры. Это был бурный исторический этап, когда Иудейское царство проходило через серьезные политические испытания.

Эксперты предполагают, что владельцем этого предмета был чиновник очень высокого ранга. Конструкция изделия, разделенного на три декоративные зоны, свидетельствует о том, что его, вероятно, использовали как кулон и носили на шее. Верхний сегмент украшают изображения четырех гранатов — фруктов, которые в древности символизировали принадлежность к царскому роду или участие в религиозных обрядах. Непосредственно под ними расположена надпись на древнееврейском языке, которую специалистам удалось прочитать как «Принадлежит Махачу, сыну Амихая».

Процесс дешифровки надписи возглавили ныне покойный Давид Амит и доктор Эстер Эшель из Университета Бар-Илан. Господин Амит неоднократно подчеркивал колоссальную значимость этого открытия. В отличие от артефактов, которые часто появляются на нелегальных аукционах без каких-либо данных о происхождении, эта печать была изъята непосредственно из культурного слоя во время научных исследований. Такой контекст позволяет ученым быть уверенными в ее подлинности и точно датировать находку.

Важность объекта подкрепляется и другими открытиями на том же участке. Исследователи обнаружили фрагменты керамики с отпечатками официальных печатей, на которых указано «Принадлежит царю». Кроме того, на ручках кувшинов были найдены названия городов Хеврон и Зиф, которые в поздний период существования Первого Храма выполняли функции ключевых логистических и управленческих узлов.

Больше всего исследователей поразила география находки. Традиционно такие государственные печати находят в южных регионах, где располагалась Иудея, однако это открытие было сделано гораздо севернее — на землях, которые исторически принадлежали Израильскому царству. Такое территориальное смещение дает основания для новых теорий относительно границ влияния иудейской администрации и сложных политических связей тогдашнего Леванта.

