Археологи случайно наткнулись на резиденцию японского принца 8 века

Археологи в Японии случайно наткнулись на невероятную резиденцию принца Тонери 8 века нашей эры. Он известен благодаря второй древнейшей книге в японской классической истории.

Об этом пишет Ancient Origins.

Этот старинный спланированный город построен по схеме квадратной сетки. Со своими дворцами, храмами и административными зданиями Хэйдзо-кьо было центром политики, культуры и религии Японии. И с течением времени сетка стала главным форматом дизайна для всех остальных японских городов.

Раскопки, проведенные с января по март этого года, обнаружили участок площадью 370 квадратных метров, состоящий из трех основных зданий. Кроме того, исследователи обнаружили архитектурный стиль, известный как "хоттате-башира", предполагавший установку массивных деревянных столбов в землю для поддержания огромного сооружения.

Исследователи также обнаружили три основных здания, расположенные в направлении с севера на юг. Самое северное здание является наибольшим и имеет размеры примерно 20 метров с востока на запад и более 10 метров с севера на юг.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца, украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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