Археологи в США обнаружили огромные спирали, вырезанные на скалах: фото

Вероятно, изображения использовали индейцы для астрономических наблюдений и обозначения определенных характерных дней года.

На плато Меса Верде, на границе американских штатов Колорадо и Юта, польские археологи из Ягеллонского университета обнаружили древние индейские росписи и резьбы. В частности, на скалах были высечены огромные спирали диаметром до 1 метра.

Об этом сообщили на сайте Ягеллонского университета.

Польские археологи под руководством профессор Радослав Палонка с 2011 года исследуют территорию, которую уже 3 тысяч лет населяют представители культуры пуэбло — одного из индейских народов Северной Америки.

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По словам исследователя, сельскохозяйственные общины пуэбло создали одну из самых развитых индейских культур в Северной Америке до прихода Колумба.

“Они овладели мастерством строить многоэтажные каменные дома, напоминающие средневековые дома или даже более поздние жилые дома. Индейцы пуэбло также были известны тем, что производили сложно украшенные ювелирные изделия, создавали наскальные рисунки и керамику, разрисованную в разных изображениях черной краской на белом фоне”, — рассказал профессор Палонка.

Его команда обнаружила, среди прочего: огромные галереи с рисунками и резьбой разных периодов, ранее неизвестные науке. Самые древние из них с изображением шаманов и воинов исследователи датируют 3 веком нашей эры, а большинство петроглифов датируются 12-13 веками. Эти гравюры имеют разную форму, некоторые из них представляют собой геометрические фигуры, создающие сложные узоры и спирали.

Приблизительно на высоте 800 метров на скалах было обнаружено много неизвестных ранее петроглифов. Огромные скальные панели тянутся на целых 4 километра вокруг огромного массива плато. Индейцы пуэбло вырезали на них спирали диаметром до 1 метра, которые, вероятно, использовали для астрономических наблюдений и для обозначения определенных характерных дней года: летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия.

"Эти открытия означают, что мы должны реконструировать эту территорию заново. Мы, конечно, недооценили количество людей, живших в этих каньонах в 13 веке, и сложность их религиозных практик, частично должны выполняться на этих открытых панелях”, — прокомментировал профессор Палонка.

По словам исследователей, потомки индейцев живо интересуются историей и культурой своих предков. Они неоднократно помогали ученым Ягеллонского университета разобраться в иконографии, наскальных изображениях и функциях некоторых построек.

Напомним, ранее в Польше в районе города Рацибуж археологи обнаружили орудия труда, изготовленные неандертальцами не менее 130 000 лет назад.

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