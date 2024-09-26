Археологи во время строительства обнаружили древние сокровища викингов

Археологи обнаружили клад викингов, погребенный под землей более 1 000 лет. Это открытие состоялось в Западной Норвегии, где проводились раскопки, связанные с планами местного фермера по строительству дороги.

Об этом пишет GreekReporter.

Артефакты были обнаружены непосредственно под поверхностью, примерно на глубине восемнадцати сантиметров. Сокровище включает четыре серебряных браслета, каждый из которых украшен причудливыми узорами.

По мнению экспертов, эти предметы находились под полом древнего жилья викингов.

Археологи полагают, что артефакты датируются IX веком. Это совпадает с эпохой викингов, которая длилась с 800 до 1050 года нашей эры — временами, отмеченными широкими набегами и торговлей по всей Скандинавии.

На месте находки были следы пожара, что натолкнуло археологов на мысль, что жители могли спешно спрятать свои сокровища во время нападения, надеясь найти их позже.

Ранее сообщалось, что мужчина извлек из реки меч викингов с помощью магнита. Находку пришлось передать музею.

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