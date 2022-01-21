Археологи воспроизвели вид знаменитой египетской мумии из Швейцарии (фото)

Специалистам удалось передать черты лица женщины, в том числе ее нос, щеки и даже губы.

Ученые из исследовательского центра FAPAB в Сицилии успешно восстановили лицо мумии с помощью современных методов судебной экспертизы.

Об этом пишет Ancient Origins.

Для работы над проектом был привлечен бразильский специалист Сисеро Мораис, являющийся 3D-дизайнером и известный в этой области благодаря своим реконструкциям лиц исторических личностей, таких как Мария Магдалина и Иисус Христос.

Мориас смоделировал лицевые мускулы, также жировую ткань мумии. Кожа, в свою очередь, была добавлена в соответствии с ранее установленной толщиной мягких тканей в определенных анатомических точках.

Гроб Shep-en-Isis был найден в южной части погребального храма фараона Хатшепсут в долине Дейр-эль-Бахри.

Shep-en-Isis обнаружили в семейной гробнице, расположенной внутри храма, вместе с ее отцом Pa-es-tjenfi, мумия которого хранится в Берлине. Shep-en-Isis была одной из первых египетских мумий, приобретенных Швейцарией, позже она была выставлена на всеобщее обозрение.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

Напомним, в гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена.

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