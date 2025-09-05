Археологи впервые доказали: кровавые римские зрелища включали бои с медведями

Деталь мозаичного пола «Гладиатор». Фото: Carole Raddato/CC BY-SA 2.0

Археологи в Сербии обнародовали уникальную находку — останки бурого медведя (Ursus arctos), которые стали первыми ископаемыми свидетельствами участия этих животных в боях на аренах Римской империи.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Череп был раскопан еще в 2016 году возле остатков амфитеатра в Виминациуме — крупном римском поселении и военной базе на территории современной Сербии. По данным нового анализа, медведь был самцом примерно шести лет и, скорее всего, происходил из местной балканской популяции.

На его лобной кости обнаружили ударный перелом, который мог быть нанесен копьем. Частичное заживление травмы осложнила инфекция, которая, вероятно, привела к смерти животного. Также изношенные клыки свидетельствуют, что медведь длительное время содержался в клетке и мог неоднократно участвовать в кровавых представлениях.

Амфитеатр в Виминациуме был овальной формы, подобной современным футбольным стадионам, и вмещал около 12 тысяч зрителей. Здесь происходили различные зрелища: бои животных между собой, выступления охотников-бойцов, известных как венаторы, а также казни осужденных с участием диких зверей.

Древние тексты и изображения подтверждают, что в римских амфитеатрах часто использовали диких кабанов, пантер, львов и других животных. Бурые медведи тоже занимали заметное место в описаниях и иконографии, их перевозили в Рим из разных регионов, в частности с Балкан, Северной Африки и Британских островов.

Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, предоставляет первые ископаемые доказательства участия бурых медведей в римских зрелищах. Авторы подчеркивают, что формально гладиаторы сражались только с людьми, тогда как со зверями боролись так называемые бестиарии — отдельная категория бойцов.

