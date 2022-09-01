Археологи впервые показали 15-тонный якорь и бронзовые шпили затонувшего "Титаника" (видео)

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Компания OceanGate Expeditions совершает две ежегодные экспедиции к затонувшему кораблю. Для этого используется специальная пятиместная субмарина "Титан", изготовленная из углеродного волокна и титана. Ежегодно в экспедиции принимают участие три археолога и двое платных клиентов — стоимость погружения одного человека стоила компании 125 тысяч долларов, в этом году цена выросла вдвое.

Об этом пишет Daily Mail.

Последнее погружение стало уникальным – ученым удалось снять видео затонувшего "Титаника" в разрешении 8 тысяч пикселей в ширину. Такая детализация позволила рассмотреть детали, ранее недоступные ученым.

Специалистам удалось снять гигантский 15-тонный якорь, 90-килограммовую якорную цепь, односторонний котел и бронзовые шпили, которые в последний раз видели до кораблекрушения.

Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

"Титаник" отплывал из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

Американская компания RMS Titanic, Inc. хочет извлечь из затонувшего корабля беспроводной телеграфный аппарат "Маркони", транслировавший сигналы беды с корабля в первые часы 15 апреля 1912 года, что помогло спасти жизнь около 700 человек на спасательных лодках.

Однако правительство США выступает против этих планов, утверждая, что эта операция нарушит федеральный закон и международное соглашение о признании затонувшего корабля памяткой.

Как сообщалось, останки легендарного "Титаника", пролежавшего более ста лет на глубине 3750 метров, быстро разрушают время и бактерии. "Титаник" атакуют мощные течения, солевые коррозии и бактерии. Больше повреждений с правого борта, где располагались офицерские каюты. Ученые уверены, что в ближайшие несколько лет состояние корабля будет ухудшаться гораздо быстрее. Он может исчезнуть уже через два десятилетия.

Как создавался легендарный фильм "Титаник"

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