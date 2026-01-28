Археологи выкопали таинственный запечатанный крест: что скрывает тысячелетняя реликвия

Бронзовый крест-реликварий. Фото: Anadolu Ajansi

Археологи в центральной Турции завершили очистку и консервацию уникального бронзового креста-реликвария, найденного на территории древней Листры в провинции Конья. Артефакт IX-XI веков поразил исследователей тем, что сохранился полностью запечатанным — так, как его изготовили более тысячи лет назад.

Об этом сообщило издание Anadolu Ajansi.

Листру считают одним из городов, где проповедовал апостол Павел, а место находки расположено в погребальной зоне вблизи древней церкви в районе Мерам. Во время раскопок, которыми руководит Илькер Мете Мимироглу из Университета Неджметтин Эрбакан, археологи получили двухсоставной бронзовый крест, украшенный геометрическими орнаментами.

Специалисты отмечают: найти реликварий неповрежденным — большая редкость. Большинство аналогичных предметов обычно обнаруживают вскрытыми или фрагментами.

Мимироглу отметил, что крест был окончательно герметизирован с помощью заклепок и механизма для открывания не имел, поэтому вскрывать его не планируют, чтобы не рисковать повреждением. По словам исследователя, визуальный осмотр через небольшую щель не показал наличия реликвий внутри: только сверток ткани, внешне похожей на саван.

«Не открывая его, мы не увидели никакого материала внутри, когда заглянули сквозь щель. Сверху был кусок ткани, похожей на саван, но то, что внутри, можно было бы увидеть только тогда, когда бы две крышки были открыты. Из заклепок мы понимаем, что механизма для открывания и закрывания нет — крышка была запечатана», — добавил археолог.

