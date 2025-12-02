Археологи выяснили, каким был климат 18 тысяч лет назад: обнародовано уникальное фото

Климат / © iflscience.com

Ученые получили уникальные данные о климате Ближнего Востока в период от 18 000 до 7 500 лет назад — времени, когда планета выходила из последнего ледникового периода. Выводы сделаны на основе анализа сталагмита, найденного в пещере Хсарок в Курдистане.

Об этом пишет издание IFLScience.

Как сообщают исследователи, минеральные слои сталагмита сохранили беспрецедентно подробную информацию о локальных климатических условиях в регионе, где впоследствии возникли земледелие и первые оседлые поселения. Изменения, зафиксированные в образце, оказались синхронными с теми, что установлены по ледовым кернам в Гренландии, что свидетельствует о глобальном характере климатических процессов того времени.

Ученые отмечают, что вопрос о том, почему именно в конце ледникового периода в нескольких разных частях мира почти одновременно появилось земледелие, остается одной из ключевых загадок развития человечества. Общая гипотеза — решающую роль сыграл именно климат.

Пещеры Загроского хребта рассматриваются как один из центральных регионов зарождения цивилизации. Сталагмиты и сталактиты — так называемые спелеотемы — содержат изотопы, по которым можно считывать климатическую историю периода их формирования. Исследованный сталагмит из Курдистана сформировался в эпоху, совпавшую с появлением земледелия, первых поселений и зарождения городов.

Анализ показал, что примерно 14 560 лет назад количество осадков в регионе резко увеличилось — отложение известняка ускорилось. Около 12 700 лет назад ситуация изменилась: засухи усилились, а концентрация следов бария, стронция, цинка и натрия в слоях сталагмита возросла, свидетельствуя о большей запыленности атмосферы.

Пещера Хсарок расположена в самом центре Плодородного Полумесяца, где и сегодня осадков достаточно для земледелия, а поблизости протекают притоки Тигра — реки, на берегах которой возникли ранние цивилизации.

Археологические данные из соседней пещеры Палегавра, расположенной в 140 км, свидетельствуют, что она активно заселялась летом в период потепления после отступления ледников, но была почти заброшена во времена, когда по сталагмиту установлено длительное высыхание климата. Позже, с возвращением более теплой и влажной погоды, пещера снова стала регулярно использоваться человеческими группами.

Авторы исследования считают, что до начала голоцена подножия Загроса создавали мозаику локальных ресурсно насыщенных экосистем — лугов, речных долин и редколесья. Они не подходили для больших постоянных поселений, но стимулировали сезонную мобильность и формирование адаптивного образа жизни. Именно эта гибкость впоследствии позволила людям быстро перейти к новым моделям хозяйствования, включая земледелие, когда климат стабилизировался.

Данные изотопов углерода и кислорода в сталагмите согласуются между собой: более быстрый рост растительности совпадал с периодами более теплого и влажного климата. В то же время эти наблюдения точно коррелируют с данными ледовых кернов Гренландии: влажная фаза соответствует интерстадиалу Бёллинга-Аллерёда, а последующее резкое высыхание — похолоданию младшего дриаса, причины которого до сих пор остаются неизвестными.

