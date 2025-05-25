Археологи заглянули в "кровавую пещеру" — такого они еще не видели

В пещере были человеческие кости / © Associated Press

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В подземной пещере в Гватемале археологи обнаружили сотни человеческих костей. Ученые считают, что находка свидетельствует о том, что здесь совершали человеческие жертвоприношения.

Об этом пишет Daily Mail.

Куэва-де-Сангре, или «кровавая пещера», расположена под археологическим памятником Дос-Пилас в Петене, Гватемала. Она является одной из дюжин пещер, обнаруженных в этом регионе и используемых майя в период между 400 и 250 годом до нашей эры.

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Среди костей был обнаружен череп, левая часть лба которого свидетельствует о том, что кто-то ударил по нему инструментом, похожим на топор.

По данным антрополога Эллен Фрианко, количество человеческих остатков в пещере и травмы на них, а также наличие ритуальных предметов указывает на то, что «кровавая пещера» является местом жертвоприношения.

Пока ученым неизвестно, кем были люди, чьи кости были обнаружены в пещере. Исследователи намерены изучить древнюю ДНК в костях, чтобы узнать больше о том, кому принадлежали останки.

Напомним, в пещере Таиланда археологи обнаружили кости ребенка в возрасте 29 000 лет, ставших самыми древними человеческими останками, найденными в стране.

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