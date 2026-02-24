Археологическая находка изменила историю: в Германии обнаружили древнейшую письменность

Археологи нашли образцы письменности каменного века. / © facebook.com/oleg.apostolov

Новые исследования доказывают, что люди начали экспериментировать с символической письменностью еще 40 тысяч лет назад. Это открытие кардинально меняет историю коммуникации, ведь раньше самым древним в мире письменным языком считалась месопотамская клинопись, датированная примерно 3000 годом до нашей эры.

Об этом пишет издание Popular Science.

Что скрывают артефакты каменного века

Археологи годами анализировали 260 реликвий, отысканных в пещерах горного массива Швабский Альб на юго-западе Германии. Среди находок — небольшая фигурка мамонта, вырезанная из бивня, и знаменитый «Адорант» — фигура человека-льва с распростертыми руками. На этих предметах ученые обнаружили повторяющиеся последовательности линий, крестиков, точек и насечек.

Команда ученых внесла более 3000 геометрических резьб в специальную базу данных знаков каменного века и исследовала их с помощью компьютерного анализа. Исследователи не надеялись перевести эти послания, но смогли сравнить их характеристики с более поздними системами письменности, в том числе с ранней клинописью.

Неожиданные результаты исследования

Результаты удивили ученых: оказалось, что месопотамский метод коммуникации больше похож на своих предков из каменного века, чем на современные системы письма. Это означает, что основы письменности могли оставаться почти неизменными в течение десятков тысяч лет.

В то же время исследователи уверены, что эти символы не отображение разговорной речи. Частое повторение одинаковых знаков (например, несколько крестиков или линий подряд) не присуще устной речи. Однако эти находки доказывают, что по своим когнитивным способностям люди каменного века не уступали современным потомкам.

«Человеческая способность кодировать информацию в знаках и символах развивалась на протяжении многих тысяч лет. Письмо — это лишь одна специфическая форма в длинном ряду знаковых систем. Мы продолжаем разрабатывать новые системы для кодирования информации, и это также основа компьютерных систем», — объясняет соавтор исследования Кристиан Бентц.

Напомним, принято считать, что математика и письменность развивались параллельно, когда у древних цивилизаций возникла необходимость вести учет товаров. Однако новое исследование доказывает, что абстрактное математическое мышление появилось гораздо раньше — еще до того, как человек вывел первую букву. Древняя керамика доказала, что люди имели представление о геометрии еще 8000 лет назад.