Археологическая находка столетия: в Египте найдена настоящая гробница Тутмоса II

Шотландский исследователь сообщил, что после обнаружения первой гробницы, он нашел вторую, в которой предположительно, находится настоящая мумия легендарного египетского фараона Тутмоса II.

Об этом сообщает Daily Mail.

После десяти лет исследований египтолог и преподаватель Кембриджского университета Пирс Литерленд обнаружил место последнего упокоения египетского правителя, умершего около 3500 лет назад. Тутмос II был предком Тутанхамона, гробница которого была обнаружена другим британцем, Говардом Картером, в 1922 году. Находка Литерленда стала первой гробницей, найденной за последние 100 лет.

На прошлой неделе стало известно, что первая гробница была найдена под водопадом в Фиванских горах в Луксоре, но она оказалась пустой, если не считать мусора. Несколько дней спустя Литерленд и его команда египетских археологов объявили, что нашли вторую гробницу.

Теперь они надеются обнаружить там мумифицированное тело фараона и ценные артефакты, захороненные вместе с ним.

Вторая гробница была спрятана под 23 метрами известняковых обломков, пепла и грязи.

"Лучшим кандидатом на то, что скрыто под этой невероятно дорогой с точки зрения усилий грудой, является вторая гробница Тутмоса II", – рассказал Литерленд.

Проводя исследования вблизи первой гробницы, Литерленд обнаружил доказательства того, что тело фараона могло быть перенесено его женой Хатшепсут в другую гробницу. Вероятно, такое решение было принято после разрушительного наводнения в 1479 г. до н. э., или чтобы защитить гробницу от грабителей. При этом историки полагают, что Хатшепсут убила своего мужа, чтобы занять его трон и стала одним из величайших фараонов Египта.

Сейчас археологи ищут безопасный способ проникнуть в гробницу. Они уже обнаружили посуды и инструментов, которыми, вероятно, пользовались рабочие, строившие эту гробницу.

План состоит в том, чтобы медленно вручную вынуть из кладки камни, закрывающие вход в гробницу.

"Мы пытались прорыть туда туннель, пытались срезать края, но там нависающие камни, так что это слишком опасно. Мы сможем все это демонтировать примерно через месяц", – поделился планами Литерленд.

Все цари 18-й династии, к которой принадлежал Тутмос II, были похоронены под водопадами. Литерленд, который увлекся Древним Египтом еще в детстве, рассказал, что всю жизнь мечтал найти гробницу фараона, но никогда не верил, что это произойдет с ним на самом деле.

Напомним, ароматы играли важную роль в процессе мумификации для древних египтян. Древнеегипетские мумии, тысячи лет назад тщательно готовившиеся к путешествию в потусторонний мир с помощью ароматических масел и воска, даже сегодня имеют характерный запах. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как именно пахнут мумифицированные тела и получили неожиданные результаты.

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