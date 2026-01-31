Археологическая сенсация: исследователь-любитель нашел потерянные лагеря римских легионеров

Римские легионеры / Иллюстративное изображение

В 2020 году энтузиаст Михаэль Барковски, рассматривая онлайн карты, заметил нетипичные прямоугольные контуры земли вблизи города Акен в земле Саксония-Ангальт, которые, по его мнению, могли быть следами древнеримских военных лагерей легионеров . После проверки этой информации профессиональные археологи Государственного управления охраны достопримечательностей Саксонии-Ангальт подтвердили догадку любителя.

Об этом пишет Popular Science.

Выяснилось, что это действительно следы древних укреплений. Последующие исследования выявили четыре временных лагеря римских легионеров, датируемых III веком нашей эры. Это открытие имеет огромное значение, ведь раньше числилось, что римская армия в этот период не заходила так далековато на север Германии.

Как выглядели «крепости на ночь»

Римские легионеры строили такие лагеря в конце каждого маршевого дня, чтобы защититься от внезапных нападений.

Это были прямоугольные укрепления с скругленными углами и воротами с каждой стороны. Типичный лагерь мог вместить около 300 солдат, а по центру располагалась палатка командира. Характерным признаком был titulum – специальный ров и насыпь перед воротами, призванный замедлить врага во время атаки.

Гвозди как доказательство

Масштабные раскопки, проведенные в 2024-2025 годах, принесли «железный урожай». Археологи с металлоискателями обнаружили более 1500 артефактов. Среди них — римские монеты и необычно большое количество гвоздей и болтов.

Ученые считают, что эти гвозди крепились к подошвам солдатских сандалий (калиг) для лучшего сцепления с грунтом во время походов. Радиоуглеродный анализ и датирование монет указывают на то, что лагеря были возведены в начале III века. Это совпадает со временем военной кампании императора Каракаллы против германских племен, которые в то время становились все более организованными и опасными для империи.

Теперь у историков есть физические доказательства того, что римляне не просто контролировали границы, но и совершали глубокие рейды на север, вплоть до реки Эльба, о чем ранее свидетельствовали лишь отрывочные письменные источники.

