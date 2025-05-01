Археологическая сенсация в Греции: скелет в гробнице Македонского принадлежит другому

Александр Македонский. / © Getty Images

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Новые научные исследования подвергают сомнению давнюю версию о том, что в знаменитой гробнице возле Вергины в Греции похоронен Филипп II — отец Александра Македонского. По данным, обнародованным в журнале AIP Advances, останки, найденные в Гробнице I, не принадлежат царю Филиппу II, а, вероятно, другому неизвестному правителю, жившему в IV веке до н.э.

Об этом заявил доктор Яннис Маниатис из Греческого национального центра научных исследований в комментарии для MailOnline.

"Мы абсолютно уверены, что это не Филипп II", - подчеркнул исследователь.

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Команда ученых применила радиоуглеродный анализ, изучение костных тканей и генетические методы, чтобы установить возраст скелета к моменту смерти. Мужчине было примерно 25-35 лет, тогда как известно, что Филиппу II было около 45, когда он погиб в 336 году до н. Более того, датировка показала: захоронение произошло ориентировочно между 388 и 356 годами до н.э., то есть до смерти Филиппа II.

Сомнения вызывает и остальные останки. Кости женщины, найденной рядом, также не совпадают по возрасту с ожидаемыми параметрами. А остатки детей, которых считали членами царской семьи, на самом деле принадлежат по меньшей мере шести младенцам, похороненным уже в римский период — спустя более 200 лет после смерти взрослых. Как предполагают исследователи, эти захоронения могли совершить римские семьи через отверстие в гробнице, оставленное грабителями еще в III веке до н.

Зубы из гробницы I: левый принадлежит "крепкому взрослому мужчине среднего возраста", а правый - молодой взрослой женщине. / © Daily Mail

Ранее, в 2023 году, другая группа во главе с профессором Антониосом Барциокасом из университета Демокрита утверждала, что останки из Гробницы I именно Филиппа II, а женщина и ребенок рядом соответствуют историческим свидетельствам о его семье. Однако новые доказательства подвергают сомнению это утверждение.

Таким образом, личность похороненных в Гробнице I до сих пор остается неразгаданной. А главное – настоящее место захоронения Филиппа II, как и самого Александра Македонского, остается тайной.

Несмотря на новые данные, противоречащие предыдущим выводам, авторы исследования не исключают исторического значения Гробницы I. Напротив, доказательства свидетельствуют, что в ней похоронено лицо с тесными родственными связями с династией Аргеадов, хотя и не сам Филипп II.

Химический анализ зубной эмали показывает, что мужчина, вероятно, вырос за пределами центральной Македонии. В частности, исследователи склоняются к мнению, что он провел детство в горных районах Верхней Македонии или даже в Пелопоннесе — регионах, которые могли являться местами воспитания знатных членов царской семьи.

Такие результаты еще больше усложняют давнюю археологическую загадку — где на самом деле похоронен Филипп II.

Теперь ученые призывают к дальнейшим исследованиям с применением самых современных методик — в частности, ДНК-анализа, который потенциально мог бы подтвердить или окончательно опровергнуть родство похороненных лиц с семьей Александра Великого.