Археологическая загадка Кавказа: в горах найдена огромная крепость бронзового века

Исследователи предполагают, что укрепления могли быть одними из самых больших на Южном Кавказе позднего бронзового и железного века. Однако остается загадкой, почему во внешнем поселении почти нет археологических артефактов.

В горах Кавказа археологи обнаружили массивную крепость, датируемую бронзовым веком, и поставившую исследователей в тупик. Остается неизвестным, какое предназначение имело это огромное сооружение, расположенное на пути между Европой и Азией.

Об этом пишет Iflscience.

Крепость, известная как Дманиссис-гора, значительно превосходит по размерам все соседние укрепления, однако содержит мало свидетельств ее жителей. Это укрепленное поселение является одним из многих, появившихся на Южном Кавказе между вторым и первым тысячелетиями до нашей эры.

В ходе раскопок 2018 года в Грузии археологи обнаружили первые следы укреплений. Вернувшись на это место позже, они обнаружили второй сектор стен, который значительно увеличил предполагаемые размеры поселения. Благодаря использованию дронов исследователи создали более 11 тысяч снимков, которые помогли собрать подробную карту крепости.

Фото наружной фортификационной стены с линиями электропередачи для масштаба.

По словам доктора Натаниэля Эрб-Сатулло, результаты исследований показали, что размер крепости оказался более чем в 40 раз больше, чем ожидалось. Она включала в себя большое внешнее поселение, защищенное фортификационной стеной протяженностью 1 км. Внутренние и внешние стенки были построены сразу, функционируя как единая система обороны. Их сооружали из грубых валунов, собранных в толстые, до 2 метров, стены без использования раствора.

Исследователи предполагают, что укрепления могли быть одними из самых больших на Южном Кавказе позднего бронзового и железного века. Однако остается загадкой, почему во внешнем поселении почти нет археологических артефактов. Это может свидетельствовать либо о незначительном заселении, либо о скором покидании поселения после его создания.

Одна из гипотез состоит в том, что крепость использовали сезонно, например, как перевалочный пункт для скотоводов. Это объясняет стратегическое расположение и усилия, затраченные на строительство, несмотря на отсутствие постоянного населения.

На сегодняшний день точная причина строительства этой колоссальной крепости остается загадкой, которая требует дальнейшего изучения.

Напомним, севернее Кирьят-Гат археологи по управлению древностей Израиля раскопали монастырь возрастом 1500 лет.