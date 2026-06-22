Археологический шок в Мексике: найдены руины, ломающие представление о культуре майя (фото)

Руины, найденные в Мексике

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Мексиканские археологи обнаружили древние руины с характеристиками, которые раньше не видели в этом регионе. Уникальная находка, датируемая периодом до 600 года н. э., уже получила статус беспрецедентной.

Об этом пишет sciencealert.

Мексиканские археологи наткнулись на древние руины со следами культуры майя и «никогда не виденными» особенностями в восточном штате Веракрус. Президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции 19 июня назвала это открытие «очень важным» и сообщила, что правительство направит ресурсы на исследование и реставрацию этого памятника.

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На месте раскопок была обнаружена круглая каменная платформа, не имеющая аналогов среди ранее найденных в этой части Мексики.

Кроме того, исследователи нашли монолит с изображением фигуры, вероятно, имеющей черты майя, сообщил Национальный институт антропологии и истории.

«Это уникальная, беспрецедентная находка», — отметил археолог института Лино Эспиноса Гарсия, который является одним из координаторов достопримечательности Кампо Вьехо близ города Коатепек.

Руины, датируемые раннеклассическим периодом (200 — 600 годы н. э.), включают платформу из плитняка и известняка, украшенную почти квадратными линиями и фигурами, а также круглыми камнями.

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Руины, найденные в Мексике

По данным института, подобные архитектурные элементы ранее не встречались в этом регионе Мексики.

«Это очень специфическая структура. Сейчас у нас нет никаких записей о связи с какими-либо другими (древними) достопримечательностями», — сказал археолог Альберто Васкес, который также работает над исследованием этого памятника.

Монолит высотой 1,88 м, шириной 1,47 м в самой широкой части и 68 см в узкой, по словам специалистов, изображает сцену с символическим персонажем.

«Там изображены два персонажа, которые просят что-то; у них есть чаша, и они что-то получают. Мы считаем, что это жидкость. Очевидно, в этом контексте это божественная жидкость — мы предполагаем, что это вода», — объяснил Эспиноса Гарсия.

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Археолог предполагает, что эта сцена может отражать период масштабной засухи в регионе. Это могло бы объяснить, почему два представителя элиты, один из которых имеет черты майя, изобразили в момент получения этой жидкости от божественной сущности.

Монолит, найденный в Мексике

Монолит, найденный в Мексике

К слову, хрустальная пещера в мексиканских горах Сьерра-де-Найка, открытая в 2000 году, поражает гигантскими кристаллами высотой до 11,4 м, однако смертельно опасна для человека. Из-за температуры 58°C и влажности до 99% пребывания внутри без специальной защиты более 10 мин. приводит к накоплению жидкости в легких и гибели. Кроме жары, опасность представляют крайне хрупкие и скользкие кристаллы, которые легко повредить или сломать.

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