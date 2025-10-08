Археологическое доказательство библейской истории: в "городе апостольских чудес" нашли золотую базилику

Археологическое доказательство библейской истории

Археологи совершили потрясающее открытие в библейском городе Листра, известном благодаря рассказам о миссионерских путешествиях Апостола Павла . Команды исследователей, работающих в этой древней местности, раскопали 30-метровую базилику, украшенную позолоченными мозаиками и богато декорированными стенами, которые являются характерными признаками позднего античного мастерства.

Об этом пишет Daily Mail .

Исследователи утверждают, что их находка дает ощутимые доказательства того, что Листра была преуспевающим городским центром в первые века христианства.

Подтверждение библейских рассказов

Город Листра, расположенный вблизи современного Хатунсарая в центральной Анатолии, восемь раз упоминается в Библии, в частности, в Деяниях Апостолов. Раскопанная базилика дает конкретные археологические свидетельства того, что Листра была реальной, организованной христианской общиной, достаточно большой для проведения поклонения и поддержки административных структур.

Находка подтверждает историческую точность библейского рассказа, в частности события, когда Павел исцелил человека, который был хромым с рождения.

«Этот город олицетворяет век преданности, мастерства и культурного обмена», — сказал Илькер Мэте Мимироглу, руководитель раскопок из Университета Неджметтина Эрбакана.

Эта базилика, вероятно, функционировала как центр поклонения и административный узел, иллюстрируя, как развивалась ранняя христианская церковная организация в Анатолии. Листра также связана с Тимофеем, духовным сыном Павла, которого считают одним из первых епископов региона.

Археологи считают, что эта находка может быть самым четким доказательством того, что истории, ранее содержавшиеся только в Священном Писании, были основаны на реальных городах и чудесах древнего мира.

Свидетельство культурной толерантности времен Сельджуков

Кроме доказательств раннего христианства, раскопки в Листре также пролили свет на Сельджуцкую эпоху (XI-XIII век), когда тюркская династия доминировала на огромной территории в Центральной и Западной Азии.

Археологи обнаружили удивительные артефакты, включая монеты и бирюзовые бусины, найденные в детских захоронениях, что свидетельствует о сохранении духовного значения места даже в XII-XIII веках. Эти бусины считаются предшественниками современного nazar boncuğu (оберега «от сглаза») и иллюстрируют период культурного и религиозного сосуществования между христианами и сельджуками.

Части базилики были переоборудованы в меньшие часовни, причем в один из алтарей была встроена римская погребальная стела, что подчеркивает, как последующие цивилизации адаптировали то же священное пространство для новых целей.

Это показывает, что когда пришли сельджуки, местное христианское население не исчезло. Они продолжали свою жизнь под властью Сельджуков, в атмосфере толерантности», — сообщил руководитель раскопок Илькер Мэтте Мимироглу.

Таким образом, находка не только подтверждает исторический контекст библейских рассказов, но и дает редкую возможность изучить, как ранние христианская вера и община преуспели, адаптируясь к культурным изменениям и новым правителям.

