Аристократка XVII века имела секрет сохранения зубов: его раскрыли только через 400 лет

Зубы Анны Анны д’Аллегр. Фото: Colleter et al., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2023

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Более четырех веков назад французская аристократка Анна д’Аллегр столкнулась с серьезными проблемами с зубами. Чтобы не потерять их, она прибегла к необычному способу: зубы в ее челюсти удерживала конструкция из золотой проволоки. Выяснить это удалось только благодаря современному сканированию.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Останки д’Аллегр археологи обнаружили в 1988 году, когда открыли свинцовый гроб в замке Лаваль на северо-западе Франции. Женщину в свое время забальзамировали, поэтому ее тело, в том числе зубы, хорошо сохранилось. Исследователей сразу заинтересовал металл в полости рта, однако определить его назначение тогда не удалось.

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К находке вернулись через 35 лет. С помощью трехмерного рентгеновского сканирования ученые установили, что золотая проволока проходила через несколько зубов и фактически скрепляла их.

Анна д’Аллегр умерла в 1619 году в возрасте 54 лет. Исследование ее челюсти показало, что она страдала тяжелым заболеванием пародонта, из-за которого зубы теряли устойчивость. Поэтому их пытались удержать с помощью золотой конструкции. Один из утраченных зубов ей также заменили протезом из слоновой кости.

Впрочем, такое лечение имело существенный недостаток. Проволоку необходимо было регулярно подтягивать, что увеличивало нагрузку на другие зубы и могло еще больше их ослаблять.

Зубы Анны Анны д’Аллегр. Фото: Colleter et al., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2023

Несмотря на это, д’Аллегр продолжала пользоваться конструкцией. Авторы исследования объясняют, что речь шла не только о лечении. Для представительницы французской аристократии XVII века состояние зубов имело также эстетическое и социальное значение. Их потеря могла изменить внешность и повлиять на речь.

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Жизнь Анны д’Аллегр пришлась на Французские религиозные войны. Она была гугеноткой, рано овдовела и осталась с маленьким сыном. Во время очередной войны им пришлось укрываться после захвата их земель королем. Вскоре ее сын Ги XX де Лаваль перешел в католицизм и погиб в бою в Венгрии в 20-летнем возрасте. Д’Аллегр пережила его, вторично вышла замуж, снова стала вдовой и умерла от болезни.

Отдельное внимание ученых привлекло состояние ее зубов: они были сильно стерты. Исследователи связывают это с возможным бруксизмом — скрежещением зубами или сжатием челюстей. По их мнению, такая особенность могла свидетельствовать о сильном стрессе, который переживала д’Аллегр.

Напомним, ранее археологи раскрыли новые подробности необычного захоронения XVII века, обнаруженного в польском городе Пьень. Молодую женщину похоронили с замком на пальце ноги, а затем ее могилу, вероятно, нарушили и положили на шею серп.

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