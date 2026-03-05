Арктика стремительно становится громче: ученые бьют тревогу из-за шума в Северном Ледовитом океане

Арктика / © Associated Press

Реклама

Подводный звуковой ландшафт Арктики становится все более громким и разнообразным. К такому выводу пришли ученые после десятилетнего исследования Северного Ледовитого океана. Рост шума может влиять на жизнь морских животных, для которых звук является ключевым инструментом выживания.

Об этом сообщило издание Science Focus.

Исследователи анализировали подводные звуки возле Кембриджского залива в канадской Арктике в течение десяти лет. Они выяснили, что из-за изменения климата лед в регионе тает быстрее, образуется позже и исчезает раньше. Из-за этого арктические воды становятся более доступными для человеческой деятельности, в частности для судоходства.

Реклама

По словам ведущего автора работы, старшего преподавателя кафедры физики Университета Бата Филиппа Блонделя, климатические изменения в Арктике происходят более чем в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Когда льда меньше, кораблям легче передвигаться, а значит — растет уровень шума.

Впрочем, крупные суда оказались не единственным источником звукового загрязнения. Ученые также зафиксировали значительный шум от снегоходов, самолетов и небольших лодок. Многие из таких источников сложно отследить спутниками, поэтому их влияние часто не учитывают в моделях, основанных только на данных о местонахождении судов.

Для арктических животных — в частности китов и тюленей — звук имеет критическое значение. Они используют его для общения, навигации, поиска пищи и избежания опасности. Увеличение уровня и разнообразия подводных шумов может мешать этим процессам.

Блондель сравнил ситуацию с пребыванием рядом с оживленной автострадой: иногда слышен только фоновый шум, но внезапный звук мотоцикла или грузовика перекрывает все остальное. Подобным образом различные частоты шума могут мешать китам общаться или отпугивать их от важных мест кормления.

Реклама

В то же время исследователи не призывают полностью «заглушить» Арктику. Они предлагают расширить экологическую политику по контролю шума, учитывая более широкий спектр частот, а также вводить четкие судоходные маршруты с ограничением скорости в районах, где находятся морские животные.

Однако реализовать такие правила будет сложно, ведь Арктика граничит со многими государствами, а контроль должен охватывать как большие суда, так и меньшие транспортные средства. По мнению исследователей, первоочередной задачей является создание совместных рекомендаций по управлению звуковой средой в регионе, пока ситуация не стала еще сложнее.

Напомним, ранее ученые разгадали древнюю загадку «большого несоответствия», то есть огромного перерыва в геологической летописи Земли, встречающегося во всем мире.