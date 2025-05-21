Арктика теплеет быстрее, чем прогнозировали модели: ученые обнаружили ключевую ошибку в расчетах

Арктика теплеет.

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Арктика – одно из самых холодных мест на планете – продолжает нагреваться с рекордной скоростью, впрочем большинство климатических моделей не способны объяснить темпы этого потепления.

Новое исследование, опубликованное в журнале Ocean-Land-Atmosphere Research, выявило вероятную причину такого расхождения: ключевая роль в этом процессе принадлежит облакам смешанной фазы, передает Phys.org.

По словам исследователей из Университета Кюсю, Момоки Наканиси и ее научного руководителя Такуро Мичибаты, большинство климатических моделей неправильно оценивают состав арктических облаков - в частности, соотношение жидкой воды и ледяных кристаллов. Это приводит к значительному искривлению прогнозов.

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В летний период облака в Арктике отражают солнечный свет, охлаждая регион. Но зимой, когда солнце не светит, они работают как тепловой изолятор – удерживают тепло у поверхности. Чем больше жидкой воды в облаках, тем сильнее их согревающий эффект. По словам Наканис, большинство моделей переоценивают содержание льда и недооценивают жидкость в арктических облаках, что объясняет неверное прогнозирование.

Исследование также показало, что в климатических моделях переоценена длительность и силу эффекта, известного как "обратная связь по излучающей способности облаков". По мере таяния льда облака становятся более насыщенными жидкостью, лучше удерживают тепло и способствуют дополнительному нагреву – пока не достигнут предела, когда уже не способны удерживать больше энергии. Модели же не учитывают, что этот предел может быть уже близок.

Исследователи предупреждают: из-за этих погрешностей мы недооцениваем нынешнее потепление Арктики, но в то же время переоцениваем его будущие темпы. Это может повлиять на политические решения по климату, планированию инфраструктуры и экосистемной безопасности всего северного региона.