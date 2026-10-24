Армия мутантов: в США пытаются создать генетически модифицированных суперсобак для военных

Генетически модифицированная боевая собака / © Фото из открытых источников

Реклама

Служебные собаки помогают военным находить взрывчатку, искать людей и работать там, где человек подвергается опасности. Теперь в США хотят использовать генетические технологии, чтобы сделать таких животных более здоровыми, выносливыми и пригодными к сложным задачам. Для этого создали стартап Warhound, объединяющий биотехнологии, клонирование и военное оборудование.

Об этом пишет The Verge.

Реклама

Что планируют изменять в генах собак

Warhound создали американские предприниматели Палмер Лаки, основатель оборонной компании Anduril, и Бен Лемм, соучредитель биотехнологической компании Colossal Biosciences. Стартап уже привлек 200 млн долларов начальных инвестиций. Его руководителем стал Дэвид Спирк, ранее работавший в морской пехоте США и занимавшийся вопросами разведки.

Реклама

Colossal Biosciences имеет опыт генетических исследований, клонирования и работы с ДНК животных. Эти наработки планируется использовать для создания служебных собак с желаемыми характеристиками. Среди основных кандидатов для работы — бельгийские малинуа и немецкие овчарки, широко используемые в военных и полицейских подразделениях.

Одна из целей проекта – уменьшить риск наследственных проблем со здоровьем. По словам Бена Лемма, исследователи хотят работать с генетическими вариантами, связанными, в частности, с ухудшением зрения и склонностью к раку. В перспективе они также рассматривают возможность усиления определенных рабочих характеристик, например скорости, ловкости и обоняния, необходимого для поиска взрывчатых веществ.

Речь не о том, что ученые уже создали собак с такими свойствами. Это цели, которые компания планирует достичь с помощью генетического редактирования и клонирования. Насколько успешно удастся изменить нужные характеристики без ущерба здоровью животных, пока неизвестно.

Зачем военным генетически усовершенствованные собаки

Одна из причин запуска проекта – сложности с обеспечением американских военных служебными собаками. По данным Warhound, более 80% таких животных в США закупается в Европе. В то же время после длительного процесса отбора и обучения пригодными к службе оказываются менее половины собак, закупленных за рубежом.

Реклама

Подготовка занимает около трех лет. Животное должно пройти отбор, научиться выполнять специализированные задания и демонстрировать необходимые навыки в условиях, приближенных к реальным. Если собака не отвечает требованиям, ее не допускают к службе, хотя это не означает, что она не может быть домашним питомцем или выполнять другие задачи.

Warhound хочет изменить сам подход: отбирать собак с нужными характеристиками, работать над их здоровьем и использовать клонирование для воспроизведения генетических линий самых успешных животных. Компания рассчитывает, что это позволит уменьшить количество собак, не проходящих обучение, и сократить зависимость США от иностранных поставщиков.

Какие военные технологии получат собаки

Генетические изменения – лишь часть замысла. Warhound также будет сотрудничать с Anduril, разрабатывающей оборонные технологии. Служебные собаки планируют обеспечивать защитой для глаз и ушей, а также системами EagleEye, которые должны помогать животным и их проводникам лучше ориентироваться в окружающей среде и получать важную информацию при выполнении задач.

То есть речь идет не только о биологических особенностях, но и о внешнем снаряжении и сенсорных технологиях. Компания хочет, чтобы собаки могли эффективнее работать в опасных условиях, а служащие с ними люди получали дополнительные возможности для оценки ситуации.

Реклама

«Лучший друг человека заслуживает лучших технологий», — заявил Палмер Лаки, комментируя замысел проекта.

Warhound также заявляет, что будет уделять внимание благосостоянию животных. К работе планируется привлечь American Humane Society — организацию, которая занимается защитой животных и поддерживает программы возвращения служебных собак к бывшим проводникам после завершения службы.

Когда могут появиться первые собаки Warhound

Пока генетически усовершенствованные собаки не готовы к службе. По данным TechCrunch, компания ожидает рождения первых щенков в начале 2027 года, а потенциальное использование животных в службе рассматривает примерно в течение следующих двух лет.

К этому проекту придется пройти несколько этапов: генетическую работу, клонирование, оценку здоровья животных и длительную подготовку. Даже если щенки родятся по плану, это не означает, что они автоматически получат нужные характеристики или смогут выполнять военные задачи.

Проект также поднимает вопросы биоэтики. Генетическое редактирование может помочь уменьшить риск определенных наследственных заболеваний, однако изменение сложных характеристик, таких как обоняние, скорость или ловкость, требует проверки безопасности и результативности. Поэтому пока стоит говорить об амбициозном замысле компании, а не об уже доказанной возможности создавать «суперсобак».

Генетика собак и военные технологии — последние новости

Генетические особенности собак уже помогают объяснять, почему одни животные чаще сталкиваются с определенными заболеваниями, а другие живут дольше. В октябре ученые исследовали ДНК почти 900 собак и обнаружили, что большие породы могут быстрее терять контроль над определенными участками генома, связанными со старением. Эти отличия могут частично объяснять, почему большие собаки в среднем живут меньше маленьких .

В то же время, оборонные технологии все чаще сочетаются с системами наблюдения, сенсорами и автоматизированным анализом информации. Компания Anduril, участвующая в проекте Warhound, разрабатывает и беспилотные системы для военных. Весной в США испытывали полуавтономный боевой дрон, способный выполнять полетные задания без пилота на борту. Этот беспилотник Anduril демонстрирует то же технологическое направление — сочетание аппаратных систем, программного обеспечения и средств ситуационной осведомленности для выполнения сложных задач.

Новости партнеров

Новости партнеров