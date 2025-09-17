Ароматы космоса: астронавты рассказали, чем на самом деле пахнет за пределами Земли

Астронавт в открытом космосе / Иллюстративное изображение / © unsplash.com

Реклама

Космос — это почти идеальный вакуум, что означает отсутствие воздуха для переноски запахов так, как мы чувствуем их на Земле. Однако астронавты после выхода в открытый космос постоянно вспоминают об уникальном и специфическом «аромате», который остается на их скафандрах и оборудовании.

Об этом пишет BGR.

Издание отмечает, что изучение «космических запахов» предлагает ученым ценное представление о химическом составе Вселенной. Каждый четкий запах происходит от определенной молекулы, так что их идентификация позволяет лучше понять состав планет, спутников и межзвездных газов.

Реклама

Что нюхали астронавты

Астронавты последовательно сообщают о характерном, часто металлическом или едком запахе после своих выходов в открытый космос и лунных экспедиций. Когда они возвращаются на Международную космическую станцию и снимают шлемы, многие описывают запах, напоминающий им горелый бифштекс, горячий металл или испарения от сварки.

К примеру, астронавт НАСА Дон Петтит описал его как «приятные сладковатые испарения от сварки», напоминавшие ему о работе с дуговым сварочным оборудованием. Другие астронавты отмечали схожие ощущения, в частности запах горящего мяса, подгоревшего печенья и отработанного пороха.

Во время миссий Аполлон кабины лунных модулей наполнялись запахом отработанного пороха. Астронавт «Аполлона-17» Харрисон Шмитт неоднократно описывал это явление.

«Запах отработанного пороха, вероятно, гораздо больше запечатлелся в нашей памяти, чем другие сопоставимые запахи», — отметил он.

Реклама

Подобный феномен наблюдал и Чарльз Дюк из «Аполлона-16», заметил, что «лунная пыль пахнет порохом».

Ученые предполагают, что атомарный кислород на низкой околоземной орбите может прилипать к материалам скафандра и при повторной герметизации реагировать с окружающим воздухом, производя эти запахи. Озон или окисленные соединения, вызывающие металлические ароматы, могут образовываться в процессе герметизации. Что касается запаха лунной пыли, одна из идей приписывает его реактивным химическим связям, образованным в результате ударов метеоритов. Эти связки затем реагируют с воздухом в кабине, создавая характерный пороховой аромат, о котором сообщали астронавты после лунных прогулок. Но запах исчезает тем быстрее, чем дольше лунная пыль находится под влиянием воздуха и влаги.

«Вонючие» кометы

Благодаря миссии «Розетта» Европейского космического агентства ученые получили беспрецедентное представление о молекулярной «подписи» кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Используя зонд Philae на космическом аппарате Rosetta, швейцарские исследователи «обнюхали» кометы и обнаружили удивительно богатый коктейль летучих соединений.

«Духи 67P/Ч-Г достаточно сильны, с запахом тухлых яиц (сероводород), лошадиной конюшни (аммиак) и едким, удушающим запахом формальдегида. Это смешано с едва ощутимым горьким, миндальным ароматом цианистого водорода. Добавьте к этой смеси немного алкоголя (метанол), в сочетании с уксусным ароматом диоксида серы и оттенком сладкого ароматического запаха сероуглерода, и вы получите „духи“ нашей кометы», — так описала аромат руководительница миссии Катрин Альтвег в блоге миссии ЕКА.

Реклама

Несмотря на мощные индивидуальные запахи, следует отметить, что они не появляются в большом количестве в коме кометы (газовом ореоле, окружающем твердое ядро кометы). В коме доминирует водяной пар, углекислый газ и оксид углерода.

«Тухлые яйца» на Марсе

Марс, с его тонкой атмосферой, богатой углекислым газом, и поверхностью, где доминируют минералы, как считается, выделяет характерный запах. Хотя мы не можем непосредственно вдыхать его, чтобы узнать это на собственном опыте, марсоходы и орбитальные инструменты обнаружили химические соединения, позволяющие предположить, что Марс пахнет преимущественно газообразной серой в сочетании с меловой сладостью. Это потому, что марсианская почва содержит большое количество серы, магния, железа, хлора и разных кислот.

Но недавние наблюдения Марса с помощью ExoMars Trace Gas Orbiter показали, что на планете нет большого количества серосодержащих газов или они концентрируются в почве, а не в атмосфере. Это говорит о том, что Марс потенциально может пахнуть тухлыми яйцами, но лишь едва ощутимо, и запах, вероятно, был бы локализован, а не всепроницаем.

Титан: спутник, сделанный из нефти

Титан, спутник Сатурна, богат углеводородом — молекулы, состоящие из водорода и углерода, такие как метан и этан. Эти углеводороды составляют как плотную оранжевую атмосферу Титана, так и его поверхностные озера. Эти же соединения присутствуют в сырой нефти и бензине на Земле, что означает, что Титан теоретически имеет запах, очень напоминающий нефть или бензин, если бы вы могли безопасно его понюхать.

Реклама

Ученые знают все это благодаря данным, собранным во время миссии Кассини-Гюйгенс, которая подтвердила наличие жидкого метана и этана в озерах и морях Титана. Интересно, что озера Титана ведут себя очень похоже на земные, но с метаном и этаном вместо воды. Знакомый цикл испарения, облаков и дождя также присутствует на спутнике Сатурна.

Важно отметить, что сам по себе метан не имеет запаха. Запах, похожий на бензин, связан с присутствием более тяжелых углеводородов, таких как бензол, имеющий сладкий ароматический запах растворителей и топлива. Итак, хотя мы не можем действительно почувствовать запах Титана, его химический состав свидетельствует о том, он, вероятно, напоминает знакомый аромат нефти.

Чем пахнет центр Млечного Пути

Глубоко в сердце Млечного Пути находится огромное молекулярное облако под названием Стрелец B2, где астрономы обнаружили богатый набор органических молекул. Среди них — этилформиат, соединение, которое придает малине его знакомый вкус, а также имеет аромат, напоминающий ром. Однако любое прямое сравнение запахов вводит в заблуждение. Этилформиат — это лишь одна молекула в сложной химической смеси, и его самостоятельное чувство на самом деле не воспроизводит подлинную сущность малины. Более того, молекулярное облако чрезвычайно диффузно, что означает, что даже если бы мы могли каким-то образом почувствовать его запах, он был бы слишком слаб, чтобы его обнаружить нашим носом.

Другие соединения, найденные в Стрельце B2, придают дальнейшую ароматическую сложность:

Реклама

этиленгликоль — используется в антифризе;

этанол — используется как источник топлива;

ацетон — основной ингредиент большинства средств для снятия лака;

сероводород — пахнет тухлыми яйцами.

Хотя поэтически воображать, что центр нашей галактики пахнет малиной и ромом, реальность — это гораздо химически более сложный, возможно, очень неприятный и, наконец, едва ощутимый запах, находящийся за пределами человеческого восприятия.

Напомним, ученые обнаружили аромат, который увеличивает серое вещество мозга. Они утверждают, что регулярное вдыхание запаха роз может влиять на структуру мозга человека.