Арсенал из-под воды: обнаруженное в озере золотое копье могло принадлежать князю

Вероятно, копье было символом власти или ритуальным объектом / © Popular Science

Археологи обнаружили четыре наконечника копий на дне озера Ледница в Польше. Один из них был богато украшен, что позволяет предположить, что он принадлежал князю или вельможе.

Об этом сообщает Live Science.

«Он покрыт золотом, серебром, бронзой и другими металлами, а его поверхность хитроумно украшена спиральными и трискелионными мотивами (переплетающимися геометрическими узорами)», — говорится в заявлении группы.

Само копье, по словам археологов, «возможно, служило символом власти, отличием высокородного воина или ритуальным предметом». По мнению учёных, он не предназначался для использования в бою.

Самый маленький из обнаруженных наконечников все еще был прикреплен к древку копья, сделанному из ясеня.

«Это редкий случай, поскольку только два копья из озера Ледница имеют столь хорошо сохранившийся черенок», — сказал Анджей Пыдынь, профессор археологии в Университете Николая Коперника и директор Центра подводной археологии при университете.

Он также добавил, что «наконечник оружия был украшен кольцом из оленьего рога, что делает его уникальным артефактом».

