Арсенал из-под воды: обнаруженное в озере золотое копье могло принадлежать князю
На дне польского озера Ледница подводные археологи обнаружили настоящую средневековую сокровищницу. Нынешняя находка добавила в коллекцию четыре средневековых наконечника копий, которые датируются рубежом X и XI веков.
Археологи обнаружили четыре наконечника копий на дне озера Ледница в Польше. Один из них был богато украшен, что позволяет предположить, что он принадлежал князю или вельможе.
Об этом сообщает Live Science.
«Он покрыт золотом, серебром, бронзой и другими металлами, а его поверхность хитроумно украшена спиральными и трискелионными мотивами (переплетающимися геометрическими узорами)», — говорится в заявлении группы.
Само копье, по словам археологов, «возможно, служило символом власти, отличием высокородного воина или ритуальным предметом». По мнению учёных, он не предназначался для использования в бою.
Самый маленький из обнаруженных наконечников все еще был прикреплен к древку копья, сделанному из ясеня.
«Это редкий случай, поскольку только два копья из озера Ледница имеют столь хорошо сохранившийся черенок», — сказал Анджей Пыдынь, профессор археологии в Университете Николая Коперника и директор Центра подводной археологии при университете.
Он также добавил, что «наконечник оружия был украшен кольцом из оленьего рога, что делает его уникальным артефактом».
